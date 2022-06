Sans surprise, Jabari Smith Jr. est bien le fils de Jabari Smith, ancien NBAer notamment passé par les Kings et les Sixers. Il est aussi le cousin de Kwame Brown, premier pick de la Draft 2001 vu comme un bust. L’intérieur pourrait lui aussi être appelé en premier par Adam Silver la semaine prochaine, et a donc déjà les éléments en main pour ne pas faire les mêmes erreurs que le couz’ lors de son année rookie.

# SON PROFIL GROSSO MODO

Âge : 19 ans, né le même jour que Trajan Langdon, Mike Bibby et Robert Pattinson. On vous laisse trouver l’intrus.

Position : Ailier-fort qui artille fort.

Équipe : Auburn Tigers

Taille : 208 centimètres, ce qui est la taille du rebond shooteur qu’on a pu apercevoir aux JO de Tokyo

Poids : 99 kilos , à deux burgers du quintal.

Envergure : 215 centimètres

Statistiques 2021-22 : 17,1 points à 42,9% au tir dont 42% du parking, 7 rebonds, 1,9 passe décisive en 32 minutes de jeu en moyenne sur la saison.

Comparaison : LaMarcus Aldridge en plafond, Jaren Jackson Jr. en plancher ?

Prévision TrashTalk : 1ère place

_____

Jabari Montsho Smith Jr. est né et a grandi en Géorgie, du côté de Fayetteville. Avec un père évoluant en NBA dans de très belles franchises, le petit Jabari se met à rêver de vivre de la balle orange comme papa. Donc le paternel a décidé de lui inculquer les valeurs nécessaires pour réussir dans ce milieu dès le plus jeune âge : le travail et l’humilité. Le minot a d’ailleurs raconté lors de plusieurs interviews que dès ses cinq ans, son père lui faisait gravir de très hauts escaliers en lui répétant que rien ne lui serait donné. La mentalité qu’il a et qu’il emmènera avec lui jusqu’en NBA ne s’est donc pas bâtie en un jour, et son père a construit avec le temps sa plus grande qualité, en sachant que cela allait l’amener au plus haut niveau. Au lycée qu’il effectuera du côté de Sandy Creek à Tyrone, Géorgie, ses saisons sont invraisemblables mais Jabari garde les pieds sur terre. Le “Forever Humble” tatoué sur sa poitrine lui rappelle tous les workouts supplémentaires, tout ce travail accompli pour en arriver là. Après avoir eu son bac, la sixième meilleure recrue de la classe lycéenne 2021 selon ESPN décide de s’envoler pour l’Alabama et l’université d’Auburn.

Dès l’arrivée chez les Tigers, le roster 2021-22 annonce du lourd à venir, la raquette potentiellement titulaire est effrayante. Aux côtés de l’une des meilleures recrues de l’histoire de la fac, s’est ajouté Walker Kessler en transfert depuis le programme mythique de North Carolina, et qui sera à la fin de la saison élu défenseur national de l’année avec 4,5 contres (!) de moyenne. La saison est belle comme annoncée : la star freshman emmène Auburn à son premier titre d’AP Number 1 de l’histoire, c’est-à-dire d’être le meilleur programme du pays selon la presse. Il est d’ailleurs devenu le deuxième freshman de l’histoire de la NCAA à enregistrer plus de 70 3-points et 100 lancers francs sur une saison, le second du club aux côtés d’un ancien de Texas est Monsieur Kevin Durant. Après leur titre de champion de saison régulière de SEC, leur conférence, Jabari Smith Jr. est élu freshman de l’année de la SEC et devient membre de la First Team de la conférence. A l’échelle du pays, il est nommé au sein de la All-American Second Team aux côtés de Chet Holmgren et de Jaden Ivey, il sera également malheureux finaliste dans la course au Karl Malone Award. Pour ce qui est de la March Madness, la raquette d’Auburn brille peu et se fait éliminer au second tour par Miami. Ce qui est certain, c’est que la rareté du profil de l’intérieur a impressionné en NCAA et continuera de surprendre en NBA. Voici quelques images pour vous rendre compte que ce gamin est vraiment unique en son genre.

Bonsoir. Je m'appelle Jabari Smith II, je suis né en Mai 2003, je fais 2m08 et je pull-up à 3pts en transition. pic.twitter.com/NPWxYwJ2bV — Guillou Alan (@Alan_Guillou96) December 6, 2021

Jabari Smith Jr. a su convaincre le cœur de nombreuses franchises grâce à son mental. Le mindset est présent depuis tout jeune, et il se reflète majoritairement grâce à son éthique de travail irréprochable. Le poste 4 est un gros compétiteur qui ne veut jamais perdre et qui n’hésite pas à trashtalk quand le match s’enflamme : ce genre de joueur hargneux que les fans aiment. S’il atterrit dans une franchise sans vrai leader affirmé, sa motivation sans faille déteindra sur ses coéquipiers. Du côté défensif, le Tiger est très bon. Il a une très belle mobilité qui lui permet de défendre sur plus petit que lui, et de grands bras parfait pour intercepter des ballons. Sa défense au poste est très bonne également et lui permet d’avoir les bons timings pour monter au contre, 1 par match en moyenne à côté d’un pivot qui ne fait que ça, ce n’est pas si mal. Pour ce qui est de l’aspect offensif et plus spécialement du tir, Jabari Smith Jr. est un scoreur à trois niveaux déjà affirmé. Il sait tirer du parking à haut volume, avec 5,5 tentatives par match et 42% de réussite en moyenne. Vous l’avez vu précédemment, l’ailier-fort n’a même pas peur de les prendre en première intention. Son tir mid-range n’est pas encore à son prime mais s’est amélioré tout au long de la saison, et pour ce qui est du jeu intérieur, son footwork est très bon. Pour tout ce qui est de l’agressivité vers le cercle, on va laisser les images en parler.

JABARI SMITH. OH MON DIEU, MEC. PENSE UN PEU À L’HOMME QUI DOIT REVOIR SA FAMILLE APRÈS LE MATCH. 🤯 pic.twitter.com/xYtvCEhOEQ — #MidMajors (@MidnightCampus) March 18, 2022

Néanmoins, il reste beaucoup d’incertitudes sur son jeu offensif. S’il veut agresser le cercle en faisant la différence dès le départ, il va falloir qu’il gagne en explosivité sur le premier pas du drive qui aujourd’hui est encore trop lent. Aussi pour être plus efficace dans sa création de tirs, il va devoir travailler son dribble car à la fac celui-ci était encore trop haut et pas assez développé. Pour ce qui est de la création de tirs pour les autres, son jeu de passes n’est pas encore prêt pour la NBA. À partir du poste, elles sont excellentes pour ressortir les ballons sur les shooteurs à 3-points sur les grands corners. Mais pour ce qui est du reste sur jeu placé, les assists sont trop téléphonées et son jeu devient trop prévisible. De l’autre côté du terrain, Jabari Smith Jr. n’a pas encore les muscles assez développés pour être efficace sur la protection de cercle. Après une ou deux séances de musculation supplémentaires, surtout sur le haut du corps, l’ailier-fort devrait éviter d’exploser au moindre contact face aux pivots les plus costauds de la Ligue.

# ALORS SI ON RÉSUME…

Points forts :

Tir à trois niveaux

Mobilité en défense

Mindset

Points faibles :

Handle

Passing game

Protection du cercle

DANS LES MOCKS DRAFTS, CA DIT QUOI ?

ESPN annonce Jabari Smith Jr. en 1ère position.

Bleacher Report annonce Jabari Smith Jr. en 1ère position.

The Athletic annonce Jabari Smith Jr. en 1ère position.

Draft Room annonce Jabari Smith Jr. en 1ère position.

Tankathon annonce Jabari Smith Jr. en 2ème position.

Jabari Smith Jr. est vraiment un profil rare qui intrigue les trois franchises qui pickeront en premier dans une semaine. Entre son mental forgé depuis son enfance, et ses capacités au tir uniques parmi tous les intérieurs de la cuvée, Orlando aura un choix difficile à faire. Entre l’originalité de l’ancien d’Auburn et le diamant Chet Holmgren qui a encore besoin d’être poli, le Magic pourrait bien prendre tout le temps accordé par la Ligue pour choisir sa nouvelle pépite.