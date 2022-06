Dans le dur offensivement sur ces Finales NBA 2022, Jayson Tatum galère particulièrement à peser dans les fins de match. Preuve ultime de ses difficultés, même Luke Kornet a marqué plus de points que JT quand on prend en compte les cinq dernières minutes des cinq premiers matchs entre Golden State et Boston.

Oui, Luke Kornet. Ce génie du jeu qui tourne à 5,5 points de moyenne en carrière, ce monstre du basket qui a changé trois fois d’équipe cette saison et qui a terminé dans la All-NBA Third Team de la G League en 2018. Oui, ce gars-là. Sur les cinq premiers matchs des Finales NBA, Kornet a marqué cinq points au total, tous inscrits dans les cinq dernières minutes du Game 2 et du Game 5. Le nombre de points marqués par Jayson Tatum dans les cinq dernières minutes des cinq premiers matchs ? Trois seulement. Zéro dans le Game 1, idem dans le Game 2, 3 et 4, et trois dans le Game 5. Aie, ça pique un peu. Alors évidemment, l’ensemble des points marqués par Kornet l’ont été dans le garbage time, face à l’équipe Z des Warriors quand le match était déjà joué. Et étant donné qu’aucune des cinq oppositions des Finales NBA ne s’est terminée avec moins de dix points d’écart pour l’instant, Tatum a passé plusieurs fins de match sur le banc, ce qui explique en partie son scoring très très faible dans les cinq dernières minutes des différentes rencontres de cette série. Mais s’il y a bien une stat qui symbolise les galères de la superstar de Boston dans le money time sur ces Finales 2022, c’est celle-là.

Peut-être que c’est la fatigue, peut-être que c’est la pression de l’enjeu, peut-être que c’est simplement de la maladresse, peut-être que c’est un peu de tout ça. Cela fait deux matchs que les Celtics chient dans la colle dans le quatrième quart-temps, enchaînant les turnovers, les possessions stériles et même les lancers francs ratés. 28-19 pour Golden State dans le quatrième quart du Game 4, 29-20 pour les Warriors dans les 12 dernières minutes du Game 5, deux défaites au final. À chaque fois, Tatum s’est illustré par son manque d’impact au scoring, galérant parfois à se défaire du marquage de… Nemanja Bjelica en un-contre-un (ça aussi ce n’est pas une blague). Si JT a montré à plusieurs reprises qu’il était désormais capable de compenser des trous d’air en attaque par du playmaking bien senti et une belle contribution défensive, aujourd’hui il doit clairement hausser son niveau de jeu si Boston veut espérer retourner la série. Sur l’ensemble des Finales, Tatum tourne à 23,2 points, 7,6 rebonds, 7 passes et 3,6 turnovers à seulement 37,3% de réussite au tir. Si son shoot extérieur est au rendez-vous (47,5% de loin), JT galère pas mal à mi-distance et quand il essaye de finir près du cercle, ce qui est pour le moins paradoxal. Il a néanmoins retrouvé un peu ses sensations sur l’ensemble du Game 5 (27 points à 10/20), de quoi espérer une grosse performance demain dans la sixième manche à Boston. Les Celtics en ont en tout cas bien besoin.

Luke Kornet meilleur marqueur que Tatum dans les fins de match, la phrase est folle mais malheureusement pour les Celtics elle est bien réelle. À JT de réagir en nous sortant un Jayson Tatum Game dans le sixième match de jeudi soir. Sinon la saison pourrait bien se terminer brutalement pour son équipe de Boston.

Source texte : @bigjimmurray