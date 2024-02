Mis en difficulté par des Wizards plus accrocheurs que prévu, les Celtics ont dû s’employer pour aller chercher la victoire au TD Garden. Les hommes en vert peuvent dire merci à Kristaps Porzingis et Jayson Tatum.

Entre Boston et Washington, c’est 30 victoires d’écart et 13 places au classement à l’Est. Pourtant, on a eu bien du mal à voir une telle différence pendant une bonne partie du match au TD Garden. La faute à une équipe des Wizards qui a joué crânement sa chance et probablement beaucoup de suffisance de la part des Celtics. La première mi-temps est à l’avantage des joueurs de la capitale. Boston ne défend pas et envoie des briques à 3-points (même ouvert) plutôt que de sanctionner à l’intérieur, où Kristaps Porzingis met pourtant deux têtes à tout le monde. Orphelins de Daniel Gafford, parti aux Mavs, les Wizards ont dû placer Kyle Kuzma au poste 5 et jouer petit toute la soirée.

Malgré cela, Washington a bien mené sa barque. Les shoots du parking font ficelle, Jordan Poole montre chacun de ses visages. Ciblé en permanence par l’attaque des Celtics, le guard répond avec quelques gros shoots pour impressionner les baddies du Massachussetts. À côté de ça, on retrouve un Bilal Coulibaly maladroit mais bien impactant tant en défense que dans l’apport au rebond. Washington finit la mi-temps avec un 14-2 pour prendre 7 longueurs d’avance à la pause. Stupeur au TD Garden. (71-64.)

Au retour des vestiaires, Boston montre enfin un peu de combativité. Jayson Tatum se met à attaquer (enfin) le cercle et tout devient plus facile pour les Celtics. Les shoots de loin commencent à rentrer, Kristaps Porzingis nous fait du Wilt Chamberlain face aux petits gabarits qui lui font face. Jayson Tatum enflamme le public en allant postériser Kyle Kuzma. Boston sort le gros run pour reprendre les commandes, les Wizards prennent l’eau, le momentum a totalement tourné.

On se dit que le match est plié mais D.C oppose encore de la résistance avec Corey Kispert puis Denis Avdija qui se relaient pour faire de la résistance. Payton Pritchard, pas loin de claqué deux buzzer beaters du milieu du terrain sur le même match (!) leur répond avec de l’adresse en début de money time avant le retour des cadors. Porzingis (34 points, 11 rebonds) et Tatum (35 points, 10 rebonds, 8 passes), bien secondés par Jrue Holiday, poussent l’écart mais Boston est décidément bien en difficulté quand il s’agit de finir le boulot. Washington en profite pour se rapprocher avec notamment Bilal Coulibaly qui retrouve de l’adresse au bon moment pour signer son nouveau record en carrière (21 points). Boston rate des lancers mais s’en sort malgré tout. On retiendra la victoire et les 3 points du côté de Joe Mazzulla.