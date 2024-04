Les Spurs s’imposent à Memphis (87-102), Victor Wembanyama et Sidy Cissoko ont passé du bon temps

Un match entre Spurs et Grizzlies, à quelques jours de la fin de saison régulière, et alors que les deux équipes n’ont rien à jouer sportivement hormis la Lottery NBA. Un match néanmoins loin d’être sans intérêt pour nous autres français, puisque Victor Wembanyama colle 18 points, 7 rebonds, 6 passes et 7 contres (9/19 au tir) et que… Sidy Cissoko a aussi participé à la fête : 10 points, 3 rebonds, 2 passes, 1 contre, 1 interception (4/6 au tir) !

Les statistiques !

Un peu d’accent français à Memphis, cette nuit, pour cette dernière semaine de saison des Spurs et des Grizzlies. Sur le parquet, Sidy Cissoko et Victor Wembanyama ont effectivement pu évoluer ensemble et kiffer l’une des ultimes rencontres NBA de leur année rookie. L’enjeu autour du match ? Nul, nada. Les Spurs se sont imposés 87-102 et laissent les Hornets faire cavalier seul en tant que 3e pire bilan de la ligue (ce qui leur accorde un meilleur pourcentage de 1er choix à la Lottery NBA). Voilà pour le point classement.

Et concernant nos deux français ? Un match plutôt pépouze pour Victor, qui pose 18 points, 7 rebonds, 6 passes et 7 contres, à 9/19 au tir dont 0/5 à 3-points. Il faut mesurer le niveau de dinguerie de cette phrase. Ce soir, Wemby n’a joué “que” 31 minutes, et quand même posé quelques highlights, dont ce joli spin move finition douce comme un macaron.

just going to leave this here… pic.twitter.com/WtaQLFaR9P

— San Antonio Spurs (@spurs) April 10, 2024

Ce qu’on retient, ce sont aussi les belles envolées de Sidy Cissoko, qui ne s’est pas privé pour aller claquer la bise aux arceaux. Le rookie tricolore termine avec 10 points, 3 rebonds, 2 passes, 1 contre, 1 interception, à 4/6 au tir dont 0/1 à 3-points. Des images vraiment sympa, on sent que le bonhomme a surkiffé. Les Spurs s’imposent, un succès dont on ne se souviendra absolument pas, mais dont on gardera les sourires des deux français.

🤯🔥 https://t.co/VlKJadhWhz pic.twitter.com/BJ24gRe35i

— San Antonio Spurs (@spurs) April 10, 2024

