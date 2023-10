Victor Wembanyama (déjà) dans le Top 50 d’ESPN des meilleurs joueurs NBA

Comme avant chaque saison, le site américain ESPN balance son classement des 100 meilleurs joueurs NBA pour la campagne à venir. Victor Wembanyama, qui n’a pas encore joué la moindre seconde dans un match de saison régulière, figure déjà dans le Top 50.

Vous vous demandez sans doute comment un rookie peut figurer tellement haut dans le classement alors qu’on ne l’a même pas encore vu à l’œuvre au plus haut niveau. La question est légitime, mais il faut bien avoir en tête les critères d’ESPN, qui sont avant tout axés sur de la projection.

“Quel joueur sera meilleur en 2023-24 ?”

Voilà la question de base qui a été posée aux votants, qui ont à chaque fois dû répondre en choisissant entre deux joueurs sur plus de 15 000 duels possibles. C’est à travers cette formule qu’ESPN a pu réaliser un Top 100, Top 100 dans lequel Victor Wembanyama figure à la 47e place.

La justification d’ESPN :

“Wembanyama ne ressemble à aucun autre prospect arrivant en NBA. Il a tourné à 21,6 points, 10,4 rebonds et 3,2 contres dans la première ligue française l’an passé pour gagner le titre de MVP. Néanmoins, on verra comment cela va immédiatement se traduire en NBA.”

Le potentiel illimité de Victor et son profil unique font de lui le joueur le plus intrigant de la saison NBA 2023-24, ainsi que le favori pour être Rookie de l’Année. On va voir comment il va être utilisé par les Spurs mais Wemby a les capacités pour avoir un impact direct sur son équipe et plus généralement la Ligue, notamment sur le plan défensif.

Quelques joueurs se retrouvant derrière Victor Wembanyama dans le Top 100 d’ESPN :

Scoot Henderson (78e)

Chet Holmgren (73e)

Rudy Gobert (64e)

Kristaps Porzingis (62e)

Zion Williamson (57e)

Draymond Green (55e)

Jarrett Allen (50e)

Deandre Ayton (49e)

LaMelo Ball (48e)

Victor Wembanyama dans le Top 50 d’ESPN sans avoir joué le moindre match NBA, vous trouvez ça trop haut ou tout à fait normal ? L’avenir nous dira si c’était bien raisonnable. Mais que Wemby se prépare, car certains joueurs de cette liste ne vont probablement pas apprécier le fait de figurer derrière un rookie, aussi talentueux soit-il.

