Chaque année, on a le droit à la même chanson en NBA : un sondage circule entre les différents General Managers de la Ligue – le NBA GM Survey – afin de prendre la température sur tout un tas de sujets pour la saison à venir. Pour ce qui est du Rookie of the Year (ROY) 2023-24, c’est bien Victor Wembanyama qui a été retenu dans les votes.

Un classique de début de saison dans la Grande Ligue. Le sondage des GM est spécialement conçu pour faire monter la hype avant le début de saison. Bon, accessoirement aussi pour connaitre l’avis des intéressés, mais surtout pour susciter le débat quelques semaines avant la rentrée. Pas mal de thématiques abordées dans le sondage, mais on se concentre uniquement sur le ROY ici.

Qui va donc succéder à Paolo Banchero cette année (prédit ROY par les GM à 79% l’année dernière) ? Sans grande surprise vis-à-vis de la hype autour de lui, c’est bien Victor Wembanyama qui décroche la première place du sondage avec 50% des votes. Ce qui peut paraître beaucoup lorsqu’on sait que certains cracks font aussi leurs débuts dans la Grande Ligue. Scoot Henderson et Chet Holmgren ont reçu respectivement 27% et 20% des voix. De quoi laisser présager une course serrée que l’on peut rarement prédire à l’avance. Pour ce qui est du reste ? Seulement 3% des votes ne sont pas dédiés au trio précédent et ils sont pour Sasha Vezenkov, arrivé aux Kings cet été en provenance de l’Olympiakos.

Les chances de Victor pour cette récompense individuelle sont clairement présentes. D’autant plus que contrairement à Scoot Henderson et Chet Holmgren, il arrive dans une équipe où très peu de joueurs sont capables de créer offensivement : il y a de quoi prédire qu’il ait plus de tickets shoot et de responsabilités que ses concurrents directs. Mais attention aux conclusions hâtives car Scoot est très bien capable de passer n°1 dans la hiérarchie de son équipe en l’espace de deux semaines. C’est toujours délicat de se projeter sur des joueurs qui n’ont encore jamais mis un orteil en NBA, et la concurrence rend le trophée encore plus difficile à attribuer !

