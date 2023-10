Expulsé cette nuit au bout de 5 minutes pour son premier match en tant que membre des Houston Rockets, Dillon Brooks s’est plaint après la rencontre du traitement qu’il reçoit de la part des arbitres. Selon le pitbull, c’est sa réputation qui fait de lui une cible des hommes en gris.

En voilà un qui n’a pas tardé à faire honneur à sa réputation mais pas vraiment dans le bon sens du terme. Excellent avec le Canada cet été, Dillon Brooks a remis un short NBA pour la première fois de la saison la nuit dernière. Un match de présaison comme un autre face aux Indiana Pacers. Une rencontre dont Dillon Brooks n’a pas vu la fin. Il n’a même pas vu la fin du premier quart-temps car il n’a fallu que 5 minutes aux arbitres pour indiquer le vestiaire à l’ailier, coupable selon eux d’un coup dans les parties de Daniel Theis. Après review, la faute a été qualifiée de Flagrant 2, synonyme d’expulsion pour la nouvelle recrue de Houston.

Comme on pouvait s’y attendre, les journalistes sont ensuite allés demander à Brooks ce qu’il pensait de cette décision. Des propos rapportés par Basket News.

“J’ai essayé de passer sur un écran, je l’ai peut-être tapé au-dessous de la taille, mais il s’est relevé tout de suite. Je n’en sais rien. C’est bizarre. Chaque fois que ça m’arrive, on s’en prend à moi.”

Dillon Brooks estime ainsi que c’est sa réputation qui le dessert auprès des arbitres. De quoi pousser ces derniers à siffler plus souvent contre le pitbull ?

“Je ne sais pas. Quel est mon nom ? Je m’appelle Dillon le méchant, alors je suppose”.

Ce n’est pas la première fois que Dillon Brooks se plaint des arbitres NBA et du fait qu’il est ciblé par les hommes en gris. Il faut dire que le bonhomme n’a pas vraiment tout fait pour soigner sa réputation. Entre ses prises de parole et plusieurs mauvais gestes sur les parquets, Brooks est l’un des joueurs les plus détestés au sein de la NBA. Pas sûr que ce nouvel épisode aide à arranger son image auprès de ses pairs.

