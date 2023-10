Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des Atlanta Hawks !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

18è preview de la série préférée de ton joueur préféré, et on part aujourd’hui en Georgie, pas du côté de Tbilissi mais plutôt d’Atlanta, terre de basket et de gros rap. Trae Young et ses tirs du logo, Bogdan Bogdanovic et ses tirs du logovic, Dejounte Murray sur la ligne arrière, John Collins parti mais Jalen Johnson qui doit flex, et un Quin Snyder récemment arrivé qui doit faire de ces Hawks un contender à l’Est. Y’a du talent, des jeunes (Okongwu, Hunter), des assets refiler en cas de désir de reconstruction (Capela) et donc cet homme, ce mini-moy, Trae Young, raison suffisante pour mettre un réveil à chaque match des Atlanta Hawks cette saison encore. Jusqu’où peuvent aller ces Faucons ? On essaie de vous filer quelques éléments de réponse, à deux semaines tout pile de la reprise. Allez, pop-corn !