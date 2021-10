30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% New York Knicks ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On démarre fort (non) avec la preview 100% New York Knicks !

En voilà une preview qu’elle était attendue, et pour cause. Le basket-ball est réapparu comme par enchantement la saison dernière et ce jusqu’en Playoffs pour la première fois depuis huit ans, et à cette belle story s’est ajouté cet été une Free Agency réussie pour la première fois depuis… vingt ans au moins. Julius Randle a été sécurisé, R.J. Barrett, Mitchell Robinson, Kevin Knox, Immanuel Quickley et Obi Toppin sont attendus au rayon des progressions, Frank Ntilikina et Reggie Bullock sont partis mais sont arrivés Kemba Walker et Evan Fournier pour nous hyper toujours un peu plus. rajoutez à cela les vétérans Derrick Rose, Taj Gibson ou Nerlens Noel pour exécuter les basses tâches ordonnées par Mr Pinguin Tom Thibodeau, et vous obtenez un ensemble qui parait diablement bien construit pour tenter de faire aussi bien voire mieux que la saison passée. On en est là, à discuter des Knicks comme de potentiels contenders en Playoffs, la preuve qu’il ne faut jamais perdre espoir même si l’on se gardera bien de s’enflammer un peu trop vite.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Knicks de New York. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !