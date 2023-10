Salaires des Atlanta Hawks – saison NBA 2023-24

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Qui dit nouvelle saison NBA dit petit point sur les finances des uns et des autres. Qui se la joue économe, qui donne des sueurs à son banquier, qui est carrément dans le rouge, on fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, place aux Atlanta Hawks.

Les salaires 2023-24 des Atlanta Hawks

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 165,294,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 136,021,000$ cette année.

Avec $158,282,715 engagés contractuellement sur cette saison 2023-24, les Atlanta Hawks sont pour le moment à l’abri de la Luxury Tax. Il faut dire que le départ de John Collins au Jazz contre Rudy Gay et un Twix a soulagé un peu les finances. Côté sportif par contre, les piou-pious n’en sortent pas vraiment grandis.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2024-25 :

Trae Young

Clint Capela

De’Andre Hunter

Bogdan Bogdanovic

Dejounte Murray

Kobe Bufkin

Mouhamed Gueye

On compte aussi Jalen Johnson et Garrison Mathews dans cette liste via les team options. Pour le reste, pas mal de joueurs qui peuvent tester le marché l’été prochain.

Trois joueurs à surveiller cette saison :

Onyeka Okongwu : dernière année de contrat rookie pour le prometteur Onyeka Okongwu à Atlanta. Sur ses trois premières saisons, il s’est avéré être un solide back-up pour Clint Capela, sans réussir pour autant à envoyer ce dernier sur la touche. S’il passe un vrai cap cette année, la direction sera peut-être plus sereine pour lui donner les clefs de la raquette à l’avenir.

Clint Capela : parler d’Okongwu c’est aussi parler de Capela évidemment. Clint a été annoncé dans plusieurs rumeurs de trade ces derniers mois, notamment du côté de Dallas. Atlanta n’a aucune pression car il reste deux années sur le deal du Suisse mais c’est un dossier qui reste ouvert.