La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction Atlanta pour vous parler des Hawks !

#Les bons plans annoncés : forever Trae Young

Un homme se détache, et c’est celui qui ressemble à un bâton de Chupa Chups à peine abandonné et tombé dans un tas de poils. Oh la méchanceté gratuite envers Trae Young, mais en même temps… Trae Young est LE méchant, le “vilain” et il assume ce rôle. Quoiqu’il en soit avec Trae on reste sur un bail à 30 points 10 passes trois soirs sur quatre, avec le petit 15/17 aux lancers qui va bien, quelques valises de ballons perdus mais ne lui en tenons pas rigueur. Trae Young reste un pick très safe, l’un des plus safes de NBA alors foncez.

A ses côtés ? Dejounte Murray est un pick middle, capable des triples-doubles de cochon mais aussi de 17/6/5 insignifiants, et Clint Capela peut se gaver selon la match-up. On garde dans le viseur les perfs du sniper Bogdan Bogdanovic, les progrès des jeunes AJ Griffin, Saddiq Bey et surtout Jalen Johnson, mais globalement le salut des Hawks en TTFL viendra cette saison encore du petit meneur hirsute !

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Trae Young : 38,4 points

Dejounte Murray : 30,1 points

Clint Capela : 27,8 points