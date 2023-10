82 matchs, du 24 octobre 2023 au 14 avril 2024. 82 matchs par franchise, 30 franchises, 15 joueurs par franchises. 450 joueurs. 30 previews en 30 jours, et pour ces previews 5 questions par franchise. 150 questions. Faut être doué en calcul hein. Aujourd’hui ? Les cinq grandes questions des Atlanta Hawks pour la saison NBA 2023-24 !

#1 : Quels mouvements à la trade deadline ?

Du côté des Faucons, la trade deadline va pas mal dépendre des premiers résultats de la saison. Si par exemple les Hawks se prennent les pieds dans le tapis en début de saison en étant un peu border, au niveau du play-in par exemple, il y a de quoi penser que Landry Fields décide de se séparer de certaines têtes qui pourraient avoir de la valeur sur le marché. On peut penser à De’Andre Hunter, ailier défensif dont pas mal d’équipes compétitives pourraient envier les services. Mais Hunter est dans un contrat longue durée avec un montant non-négligeable pour des équipes déjà bien fournies en dollars lâchés.

Parmi les transferts plus réalistes, on aurait potentiellement du Clint Capela sur le départ. Quelle équipe compétitive ne voudrait pas d’un pivot défensif comme Clint pour étoffer sa rotation intérieure ? Avec son expérience et ses qualités offensives pour finir au cercle, il reste un poisson de taille pour les Hawks, d’autant plus que le développement d’Onyeka Okongwu se passe plutôt bien à Atlanta. Si le jeune pivot passe un nouveau cap cette année, monnayer le contrat finissant de Capela pourrait être une bonne stratégie pour arrondir les angles du projet Hawks.

#2 : Quel jeune va exploser (Jalen Johnson, Okongwu, Griffin….) ?

Bah tiens en parlant d’Onyeka, il y a de quoi mettre une piécette sur sa révélation au grand public cette année. On peut dire qu’en entamant sa quatrième saison NBA, le jeune intérieur a des arguments pour grignoter le temps de jeu de Clint Capela. Style de jeu très offensif mais également distribution de contres pour tous les arrières qui s’avancent sereinement dans la raquette. Il restera tout de même des progrès à faire défensivement pour définitivement prendre la place de Capela. Okongwu a un vrai potentiel, mais est encore trop naïf à l’intérieur en faisant beaucoup trop de fautes. Allez Onyeka c’est ton année !

Dans le genre bonne surprise de la saison, on a aussi eu le droit à Jalen Johnson tout au long de la saison dernière. Le jeune faucon a pas mal rassuré par sa défense et sa polyvalence de poste. L’année dernière il tournait à 15 minutes par matchs, mais tout porte à croire que l’ailier fort des Hawks va continuer de gratter du temps de jeu. C’est d’ailleurs ses performances récentes qui ont sûrement conforté les Hawks à transférer John Collins pour de bon. Pour ce qui est de AJ Griffin, il faudra rester patient. L’efficacité au scoring doit progresser pour un finisseur à son poste. Pas mal de voyants au vert pour la jeunesse en tout cas, à surveiller !

#3 : Trae Young sera-t-il patient encore longtemps ?

Question, si jamais les Hawks se prennent les pieds dans le tapis… est-ce que la trade deadline sera suffisante pour satisfaire Trae Young ? Ok le meneur superstar est très enthousiaste à la venue de Quin Snyder, mais par sûr qu’une bonne tête pensante suffise pour redorer le blason de l’équipe. Lorsqu’on voit les autres franchises de l’Est se renforcer durant l’été, on se dit que la marge avec Atlanta se creuse davantage avec l’élite de la ligue…

Parce que oui on peut le dire, l’arrivée de Dejounte Murray est pour l’instant un semi-échec compte tenu des ambitions de l’équipe. Même si les Hawks sont parvenus à aller en Playoffs avec une défaite honorable 4-2 face aux Celtics, on est bien loin de la finale de Conférence de 2021… Pas sûr que Trae Young continue sagement d’attendre du renfort si un nouvel échec devait arriver en 2024. D’autant plus lorsqu’il voit tous les mouvements effectués par les autres franchises pour satisfaire leur superstar.

#4 : Quin Snyder, l’homme de la situation ?

En tout cas s’il y a bien un gars sur lequel on peut compter pour remettre un peu d’ordre dans cette franchise, c’est bien Quin Snyder. L’ancien coach de la meilleure attaque NBA 2022 (Le Jazz de Mitchell et Gobert) n’a pas chaumé pour imposer ses préceptes de jeu à Atlanta : à partir de ses prises de fonction (27 février) jusqu’à la fin de saison, les Hawks sont devenus la… première attaque de la ligue !

Alors il existe clairement des arguments pour garder espoir. Quin Snyder trouvera-t-il enfin la bonne formule, le bon équilibre entre Trae Young et Dejounte Murray à la mène ? Car de ce qu’on a vu en début de saison, les deux arrières se marchaient un peu dessus à la création… Cela est surtout dû au fait que les deux joueurs ont besoin de la balle dans les mains pour jouer leur jeu. De quoi laisser pas mal de nuits blanches à Quin Snyder et son Velleda.

#5 : Objectif un tour de Playoffs ?

Si l’on regarde les résultats de la saison dernière, ce serait la suite logique pour les Hawks. Faire mieux que la saison passée reste toujours l’objectif minimal à toutes les franchises qui ne bouleversent pas leur effectif pendant l’été. Donc passer un tour de Playoffs reste l’objectif. Si ce n’est pas le cas, un certain Trae Young risque de taper du poing sur la table, et ça pourrait ne pas sentir très bon pour la suite…

Maintenant un second tour de Playoffs est-il vraiment réaliste ? Lorsqu’on voit comment Atlanta a galéré pour aller en Playoffs, difficile d’être serein sur ce point… Après, lorsqu’on sait à quel point Quin Synder est bon pour créer des dynamiques collectives en saison régulière, on se dit qu’on peut tout de même y croire. Dans tous les cas il faudra être très bien classé en SR pour ne pas tomber sur un cador de l’Est.