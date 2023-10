La saison NBA 2023-24 reprendra le 24 octobre et d’ici-là, c’est la tradition, TrashTalk vous propose un tour d’horizon complet des 30 franchises qui composent la Grande Ligue. Au cœur de ce calendrier très complet des 30 Previews en 30 Jours ? 10 bonnes raisons de suivre chacune des trente franchises NBA. Aujourd’hui les Atlanta Hawks, avec une belle pression du résultat sur les plumes.

#1 : Trae Young au MSG

Il fait froid tout d’un coup non ? Normal, Trae Young est en plein money time dans le temple du basketball. Désolé pour les fans des Knicks mais on n’est pas prêt d’oublier cette masterclass de Trae lors des Playoffs 2021. Du trashtalking dans tous les sens, un public haineux à l’extrême, et une climatisation posée en fin de match. Cette première série de Playoffs du meneur des Hawks restera un classique de sa carrière :

#2 : Trae Young tous les soirs

Parce que Trae Young est bien plus qu’une belle histoire de Playoffs, parce que c’est même l’un des tous meilleurs créateurs de la Grande Ligue. Le jeune meneur d’Atlanta ne suscite même plus le débat au sein des meilleurs meneurs NBA. Alors certes sa saison 2023-24 était un peu en deçà de ses standards habituels, mais il y a de quoi penser que ce n’est qu’un simple trou d’air pour Trae Young. On devrait le voir revenir à sa meilleure efficacité au tir avec les bons pull-ups du logo qu’on lui connait, et Quin Synder devrait s’assurer qu’il soit dans les meilleures conditions dès le day 1.

#3 : DeAndre Hunter mid-range

Des ailiers qui prennent des tirs à mi-distance dans tous les sens, on en a vu une belle collection en NBA. DeAndre Hunter ? Il prend pas loin de… 50% de ses tirs dans la zone intermédiaire, et c’est tout simplement énorme. Et pour ce qui est des pourcentages on est comment ? Eh bien on est pas si mal que ça à vrai dire, pas sur l’insolent 56% de Kevin Durant, mais tout de même sur un très joli 49%. Très franchement on préfère les 3-points de Trae Young alors par pitié, Dede, un peu de variété ?

#4 : Saddiq Bey et Bogdan Bogdanovic du parking

Autour de toute cette création d’un certain n°11, Quin Synder aura de quoi bricoler quelques bons petits schémas offensifs avec les snipers qu’il a à disposition. Parmi eux ? Saddiq Bey et Bogdan Bogdanovic restent des références. Ayant respectivement terminé leur saison à 41 et 40% à 3-points, l’alarme des Hawks risque de retentir pas mal de fois dans la State Farm Arena la saison prochaine.

#5 : Jalen Johnson dans les Top 10

En voilà un qu’on n’attendait pas forcément et qui nous a offert une belle saison sophomore ! Avec le trade de John Collins, Jalen Johnson risque de manger pas mal de minutes dans la rotation cette saison. De quoi nous redonner un peu à bouffer avec ses dunks spectaculaires et ses bras… tentaculaires. Alors certes il reste des progrès à faire au niveau de l’efficacité au scoring, mais Jalen à toutes les cartes en main pour se faire une place dans ce roster !

#6 : Patty Mills qui joue de la guitare sur le banc

Dans la catégorie des arrivées auxquelles on ne s’attendait pas, il y a celle de Patty Mills qui débarque chez les Faucons. Après avoir été transféré 3 fois en 7 jours, le meneur a enfin pu acheter une maison sereinement en Géorgie, de quoi apporter un peu d’expérience au duo de star Young – Murray. Alors oui pour les puristes, on sera sûrement loin du Patty Mills FIBA qui se transforme en Kevin Durant à chaque match, mais on aura de quoi kiffer en voyant le vétéran faire du Guitar Hero en célébrant les 3-points de Trae Young.

#7 : Harry le Hawk qui fait du breakdance

Eh oui, les Hawks aussi possèdent leur mascotte maison, dans la catégorie de celles qui nous donnent un petit coup de pouce pour pas s’endormir sur notre écran en nous faisant souffler du nez à 2h47. Pour Harry le Hawk, on est quand même sur de la mascotte haut de gamme qui a ses spécialités. Certes il continue de faire le show habituel même quand son équipe perd, mais Hawk est surtout réputé pour son breakdance qu’il case dès qu’il le peut. Ouais, un Faucon qui fait du breakdance. Et alors ?

#8 : Des rappeurs au premier rang

On commence à être habitué au premier rang de la State Farm Arena. Lunettes de soleil, chaînes en or et grillz plein les dents, les rappeurs du coin sont les bienvenus pour venir voir jouer les Faucons. On a pendant longtemps vu les Migos, avec des bagues de champion NBA à chaque doigt, venir s’extasier sur les 3-points de Trae Young. Il faut dire que la culture du hip-hop est assez omniprésente en Géorgie. Alors préparez-vous à voir Quavo, Ludacris ou Future venir checker Dejounte Murray avant les entre-deux, entre autres !

#9 : Le développement d’Onyeka Okongwu

En voilà un qu’on a bien hâte de voir s’exprimer dans sa quatrième saison NBA, d’autant plus qu’il a la place pour réellement augmenter son temps de jeu. Passer devant Capela semble encore compliqué pour Onyeka à cause de ses indisciplines défensives, mais il est sur la bonne voie pour peaufiner son développement. En attaque par contre, on reste sur un intérieur ultra-efficace qui saura mettre à profit les caviars de Trae Young. Allez Okongwu on compte sur toi !

#10 : Kobe Bufkin le bien prénommé

Un jeune du Michigan qui drive dans tous les sens à Atlanta ? On signe tout de suite en bas de la page. Kobe Bufkin pourrait bien avoir une carte à jouer dans cette rotation des Hawks. Alors même si sa création reste à confirmer au sein de la Grande Ligue, Kobe peut être un bon complément aux côtés de Trae Young ou Dejounte Murray. De quoi faire saliver quelques fans de leur nouvelle pépite avec un prénom qui vaut le détour, et on espère pour lui qu’il pourra fumer quelques gars dans la rotation dès sa saison rookie.