La saison 2023-24 des Atlanta Hawks… dans un monde idéal

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… parfait pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une disasterclass cette saison, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est bien passé. Aujourd’hui ? Les Atlanta Hawks !

Mais aussi : La saison 2023-24 des Atlanta Hawks… dans leur pire cauchemar

Trae Young en a marre du bashing et démolit tout ce qui bouge

Trae Young EST l’un des meilleurs meneurs de la Ligue mais Trae Young EST à l’évidence sous-coté. Quand le meneur des Hawks en colle 44 à la défense de Boston ? On titre sur sa ressemblance avec une Chupa Chups tombée sur le carrelage d’un salon de coiffure à 17h40. Si Trae Young claque un game winner au Madison ? On dit de lui qu’il a le look d’un coton-tige sale. Un vrai vilain, statut qu’il a “gagné” de par un faciès original, son goût pour le trashtalking et… son talent, car les jaloux jalousent, c’est bien connu. Mais cette saison Trae en a trae marre, facile, et ses moyennes habituelles – déjà folles – grandissent à tel point que très vite le garçon est mentionné dans la course au MVP, alors qu’il est désigné titulaire pour le All-Star Game, évènement autour duquel on se rendait souvent compte les années précédentes de son manque de popularité. 32,6 points et 10,8 passes de moyenne, on est tout simplement sur l’une des plus grosses saisons all-time pour un meneur, et forcément la plus grosse saison de tous les temps pour un meneur au look disgracieux. Ouais, les habitudes ont la vie dire, même dans l’exercice de la punchline.

Quin Snyder est un génie

A peine arrivé à Atlanta, Quin Snyder avait fait des Hawks… la meilleure attaque de NBA. On aurait presque pu arrêter ici ce paragraphe tellement vous nous voyez venir, mais guettez plutôt le scénario idéal avec Quinny à la baguette. Trae Young transforme Clint Capela en une arme de destruction massive, ce même Trae Young qui choppe des demi-molles en voyant sourire ses coéquipiers, ça c’est du playmaking et de l’altruisme. De’Andre Hunter signe en début de saison un contrat arguant qu’il lui est désormais interdit de prendre des tirs à mi-distance, alors que Bogdan Bogdanovic se voit signifier l’ordre de prendre au moins seize tirs par match, pratique quand on sait qu’il en rentre au minimum neuf. Jalen Johnson, AJ Griffin, Onyeka Okongwu et Kobe Bufkin composent le nouveau boys band à la mode et le premier nommé hurle même aux caméras après un game winner que rencontrer Quin Snyder fut le plus beau cadeau de sa vie. Snyder qui affirme qu’avec Clint Capela le Jazz aurait été champion NBA en 2020, sympa la cartouche pour Rudy, bref le docteur Quin n’est pas femme médecin mais plutôt homme festin et porte les Hawks à un superbe bilan, plus vu depuis l’époque Budenholzer. Ayez tous un Quin dans votre vie, on vous l’dit.

Finales de conférence, le retour

Avec 53 victoires, voilà donc les Hawks sur… le podium de la Conférence Est. La qualif était un objectif mais cette troisième place est une vraie surprise. Au premier tour ce sont les Knicks qui se pointent dans la gueule du loup, les fans du Madison hurlent évidemment leur bile face caméra en insultant tout l’arbre généalogique de Trae Young, mais ce dernier se fait un malin plaisir de torpiller la franchise de New York pour la deuxième fois en trois ans. Victoire des Hawks 4-1 avec deux buzzer beaters de Trae au MSG, envoyez les Celtics en demi-finale de conf. Une série déséquilibrée sur le papier mais qui ne le sera en fait pas du tout. Jayson Tatum et Jaylen Brown jouent à qui a la plus grosse (importance), le secteur intérieur de Boston souffre face au duo Capela / Okongwu, et c’est finalement Jrue Holiday qui sauve par deux fois les C’s de la catastrophe lors des matchs 1 et 3, remportés par les Verts. Mais les Hawks ont de la reprise et après une win à la maison, c’est un Trae Young exceptionnel qui climatise tout le Massachusetts au Game 5 avec 49 points et le tir de la victoire. 3-2 Hawks puis 4-2, Boston est à terre et si les Bucks se chargeront en finale de conf de calmer les ardeurs des Géorgiens, c’est une saison réussie qui se termine à Atlanta et un franchise player qui a retrouvé le sourire, avec un coach qui sait comment gagner des matchs.