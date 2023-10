C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Les Hawks d’Atlanta !

Mais aussi : La saison 2023-24 des Atlanta Hawks… dans un monde idéal

Dejounte Murray se castagne avec Paolo Banchero et il prend 30 matchs de suspension

Vendredi 10 novembre, antenne nationale. Les Hawks reçoivent le Magic, deux formations intéressantes et qui ont gagné plus de 50% de leurs matchs depuis l’entame de la saison. Malheureusement, ce demi-choc va accoucher d’un évènement assez dérangeant puisque que dès l’échauffement on aperçoit Dejounte Murray et Paolo Banchero s’invectiver de loin, avant que le meneur des Hawks ne passe le milieu de terrain pour aller s’expliquer directement avec le ROY 2023. En beef depuis plus d’un an, les deux s’empoignent alors et se ridiculisent devant les caméras du monde entier. Trae Young et Cole Anthony sont morts de rire et mettent chacun 100 balles sur le poulain adverse, mais c’est finalement Joe Ingles qui déboule pour séparer tout le monde avec un bon vieux coup de pied au cul des familles. Les deux boxeurs prennent 30 matchs de suspension, Trae Young perd son camarade de la ligne arrière, ça commence très fort.

Un début de saison catastrophique, Trae Young demande son transfert au Père-Noël

Malgré la hype due à l’arrivée de Quin Snyder et les belles dispositions montrées par les jeunes lors de la pré-saison, le début de la régulière est catastrophique pour les Hawks. Trae Young performe dans le vide, Clint Capela est blessé, Dejounte suspendu, Bogdan Bogdanovic et Saddiq Bey shootent comme Anthony Bennett en saison rookie. On assiste d’ailleurs à un échange tendu entre Trae Young et Saddiq Bey en plein temps-mort.

T’oses me parler alors que t’as une tâche verte dans les cheveux ? – Trae Young Euh alors là c’est le camembert qui dit au roquefort qu’il pue” – Saddiq Bey

La goutte d’eau qui fait déborder le vase (bilan de 8-18 à Noël), et quelques jours avant la distribution de cadeaux Trae Young investit le réseau X et annonce qu’il désire quitter Atlanta au plus vite. Les Lakers sautent sur l’occasion et tweetent qu’ils sont intéressés avant de supprimer leur tweet et de plaider le hack, bien ouej, alors que Kyrie Irving monte au créneau et affirme que les joueurs ne devraient pas prendre en otage leur franchise, ça c’est gratuit. Quoiqu’il en soit nous ne sommes pas encore en 2024 et la saison des Hawks est déjà foutue, et même pire que ça.

Douzième place à l’Est, départ de Trae Young, difficile de faire pire

Forcément, avec tout ce bazar, difficile d’être compétitif, même dans une Conférence qui offre à ses équipes moyennes la chance de faire les Playoffs. Mais voilà, en 2024 les Atlanta Hawks ne sont même pas une équipe moyenne et terminent leur saison régulière avec un bilan très négatif de 33 victoires et 49 défaites. Pour le pick de Draft il faudra s’accrocher, pour les Playoffs c’était mort dès le mois de février et le camouflet a donc été poussé jusqu’au point de laisser les Wizards et les Raptors jouer le play-in tournament “à leur place”. devant toutes ces désillusions Trae Young appuie encore un peu plus sa demande hivernale, lui qui a passé la moitié de l’hiver et du début de printemps à faire semblant d’avoir mal pour ne pas jouer. Résultat, au moins de juin le meneur hirsute est envoyé chez les Lakers contre Austin Reaves, Jarred Vanderbilt et quatre tours de Draft, afin de composer avec Anthony Davis et LeBron James un Big Three à même de gagner tout de suite maintenant immédiatement. Pour les Hawks une page se tourne, pas forcément la plus fournie du livre…