Trae Young, le joueur qui va nous faire cliquer sur les Hawks

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des Atlanta Hawks cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur les Faucons au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est Trae Young, aussi connu sous le surnom d’Ice Trae.

Ennemi juré des fans des Knicks et franchise player des Hawks, Trae Young ne laisse personne indifférent. Les qualités offensives du bonhomme – capable d’enchaîner les matchs à 30 points et 10 passes sans problème – sont indéniables, et c’est un grand spécialiste quand il s’agit de refroidir les équipes adverses à travers des shoots bien clutch en mode “Ice Trae”. Si ses grosses limites défensives sont réelles, Young compense par des shoots du logo qui ne sont pas sans rappeler Stephen Curry, à qui il a parfois été comparé depuis son arrivée en NBA.

Désormais coaché par Quin Snyder, Trae Young devra prouver cette année qu’il a les épaules pour être un meilleur leader afin de remettre les Hawks sur le devant de la scène, deux ans seulement après la Finale de Conférence Est perdue contre le futur champion de Milwaukee. Young en a les capacités, même si ça lui arrive d’être malmené quand il se retrouve face à des défenses qui mettent beaucoup d’impact physique. À lui de surpasser ces limites pour vraiment s’affirmer parmi les meilleurs meneurs de la Grande Ligue. En tout cas, qu’il y parvienne ou pas, il va nous faire cliquer sur les Hawks, ça c’est une certitude.