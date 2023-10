Preview des Atlanta Hawks – saison NBA 2023-24

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les Atlanta Hawks, qui peinent à s’imposer parmi les grosses écuries de l’Est. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation des Faucons !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

41 victoires, 41 défaites, pour une 8e place de Conférence Est. Une saison assez amère pour les Faucons lorsqu’on compare aux attentes du début de saison… Le paquet avait été mis sur Dejounte Murray au marché de l’été, mais l’alchimie n’a jamais vraiment fonctionné avec Trae Young. Autant les deux arrières peuvent se relayer balle en main, autant ils ont du mal à réellement cohabiter sur le terrain. Alors cela s’est naturellement transposé dans le bilan : les Hawks ont passé l’année… à l’équilibre.

Mais la fin de saison reste tout de même encourageante. Avec l’arrivée de Quin Snyder en coach principal, les Hawks sont devenus la meilleure attaque de la ligue, du All-Star Break jusqu’à la fin de saison. Résultat ? Un jeu offensif bien ficelé pour fesser Miami au play-in. Les Hawks se qualifient donc en Playoffs pour affronter les Boston Celtics. Défaite logique au premier tour, mais bataille honorable dans laquelle ils arracheront deux matchs. C’est ce qu’on appelle finir sa saison avec honneur.

Le marché de l’été

Ils partent : John Collins, Aaron Holiday, Frank Kaminsky, Vit Krejci, Tyrese Martin, Donovan Williams

John Collins, Aaron Holiday, Frank Kaminsky, Vit Krejci, Tyrese Martin, Donovan Williams Ils prolongent : Dejounte Murray

Dejounte Murray Ils arrivent : Kobe Bufkin, Wesley Matthews, Mohamed Gueye, Miles Norris (two-way), Seth Lundy (two-way)

On l’attendait depuis maintenant plusieurs années : le trade de John Collins a (enfin) eu lieu. Après quelques mésententes en interne, l’intérieur des Hawks a fait ses bagages vers Salt Lake City. Hormis lui, les pertes restent négligeables, et ont été plutôt bien compensées avec l’arrivé de Kobe Bufkin en Y dans la rotation des Faucons. On a hâte de voir ce qu’il est capable de faire en NBA. En tout cas, il a de quoi – au moins – faire oublier le départ d’Aaron Holiday.

Mais la grosse notification de ce marché de l’été plutôt calme de la part d’Atlanta reste la prolongation de Dejounte Murray : 114 millions de dollars sur 4 ans. Même si les résultats sportifs ne sont pas encore vraiment visibles dans son association avec Trae Young, prolonger Dejounte est d’une logique implacable. Car même si le projet venait à échouer au cours des prochaines années, les Hawks verrouillent leur arrière avec un contrat relativement abordable pour certaines équipes compétitives. De quoi garder une monnaie d’échange intéressante en cas de catastrophe.

Le roster 2023-24 des Hawks

Meneurs : Trae Young , Kobe Bufkin, Patty Mills, Trent Forrest (two-way)

: , Kobe Bufkin, Patty Mills, Trent Forrest (two-way) Arrières : Dejounte Murray , Bogdan Bogdanovic, Wesley Matthews, Garisson Matthews, Seth Lundy (two-way)

: , Bogdan Bogdanovic, Wesley Matthews, Garisson Matthews, Seth Lundy (two-way) Ailiers : De’Andre Hunter , AJ Griffin, Miles Norris (two-way)

: , AJ Griffin, Miles Norris (two-way) Ailiers-forts : Saddiq Bey , Jalen Johnson, Mouhamed Gueye

: , Jalen Johnson, Mouhamed Gueye Pivots : Clint Capela, Onyeka Okongwu, Bruno Fernando

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Sans faire partie des cinq majeurs les plus clinquants de la ligue, Atlanta a de quoi poser de sérieux problèmes en attaque. Il faut dire qu’avec juste Trae Young en moteur offensif, tu peux déjà avoir une attaque de top niveau NBA. Alors oui l’association avec Dejounte Murray a eu un peu de mal à prendre, mais au moins les Hawks peuvent toujours garder un porteur de balle de haut niveau sur le terrain ! Et ça, ce n’est pas donné à tout le monde.

Lorsqu’on regarde autour d’eux, il y a également de quoi artiller dans tous les sens du parking : Saddiq Bey, Bogdan Bogdanovic, Wesley Matthews… Quin Snyder possède des bonnes pièces intéressantes pour appliquer sa philosophie offensive. À voir comment un Kobe Bufkin peut s’intégrer dans cette rotation, mais pas de craintes majeures à avoir pour le jeune rookie.

En revanche, c’est en défense que les affaires se compliquent pour les Hawks… Dans l’ensemble on est sur un bon effectif offensif, mais qui a pas mal de lacunes pour tenir les joueurs collectivement. Certes Murray, Hunter, et même Capela sont des spécialistes, mais pas beaucoup d’autres joueurs sont réellement positifs de ce côté du terrain. On va suivre de près les progrès d’Onyeka Okongwu, de Jalen Johnson (qui pourrait très vite gratter la place de 4 titulaire), et d’AJ Griffin en défense cette saison. Un petit coup de pouce de la jeunesse ne ferait pas de mal pour atteindre le plus haut niveau.

Une petite vidéo en passant ?

Trae Young, Dejounte Murray et Clint Capela

Au menu TTFL, on a bien évidemment du Trae Young en pick premium. Alors certes, le meneur d’Atlanta nous a habitué à mieux que ses performances en 2022-23, mais n’ayez crainte : Quin Snyder sera à la baguette. Ensuite on a un petit Dejounte Murray qui peut se pick un 16 décembre, quand t’as plus grand chose sous le coude et que Trae Young est blessé au nombril. Ça peut arriver. Et enfin pour les connaisseurs, les vrais nez fins de ce jeu, un Clint Capela dans une bonne phase face à une raquette fébrile, il y a de quoi choper un bon 40 qui fait plaisir lorsqu’on est en dèche !

Infirmerie : le point sur les blessures

Niveau bobo côté Faucons, on est pas trop mal comparé à d’autres équipes de la ligue. À l’heure actuelle tout le monde pète la forme ! On a eu le droit la saison passée à un record de matchs joués (67) par De’Andre Hunter, qui nous a sorti ici une première vraie saison complète après pas mal de galères de blessures. Bogdan Bogdanovic est bien revenu de son opération du genou l’été dernier en refoulant les parquets début décembre 2022. Un petit bémol également avec le mollet de Capela en décembre dernier mais rien de bien méchant. Pour le reste, les voyants sont au vert à Atlanta.

Quels objectifs cette saison ?

On ne va pas tergiverser… l’objectif est clairement de passer un tour de Playoffs pour les Hawks cette saison. L’année dernière ils vont en Playoffs de justesse, et cette année ils doivent prouver que le recrutement de Dejounte Murray débouche sur quelque chose. Malheureusement dans les faits, ça risque d’être compliqué pour Atlanta. Lorsqu’on voit comment l’Est s’est renforcé cet été, on imagine difficilement les Hawks finir dans les quatre premiers de leur conférence pour être suffisamment à l’aise au premier tour…

Le minimum syndical sera donc d’aller en Playoffs, en sortant probablement du play-in. Si les Hawks partent en vacances au mois d’avril alors que Quin Snyder a pris les commandes de l’effectif, l’échec sera total. Au moins on serait enfin fixé sur le plafond réel de ce projet… Alors Atlanta doit commencer fort sa saison en créant une dynamique positive pour éviter de sombrer dans le ventre mou de l’Est.

Le pronostic du rédacteur