Il est bientôt minuit, les feux d’artifice de veille de fête nationale te tiennent éveillé, et le match de Summer League que tu regardes se finit par un tir aussi clutch et difficile. Franchement on kiffe alors merci la vie, et merci Kobe Bufkin.

Au départ, deux équipes qui jouent mais sans être à 100%, et on attend juste qu’une des deux franchises passe la seconde et fasse un écart. Comme un duel sur une étape du Tour de France en montagnes entre Pogacar et Vingegaard. C’est ce que feront une première fois les Sixers, légèrement avant la mi-temps, et ce petit écart de six points va même demeurer jusqu’au début du quatrième quart-temps. Sauf que les Hawks se réveillent, reviennent à un point à moins d’une minute de la fin. Sauf qu’à 13 secondes du terme du match, Kobe Bufkin enfile sa cape et permet aux Hawks de passer devant.

Le contact est encaissé, le tir est dedans. Rien à dire sur cette action ni sur le match de Kobe Bufkin. Le bien prénommé a apporté au scoring avec ses 14 points, mais aussi au playmaking avec 7 assists. Un total qui aurait d’ailleurs pu être doublé à cause de gars qui ont fait plus d’airballs que de filoches sur la rencontre… Sur le reste du roster des Hawks ? Cinq autres gars atteignent la barre des 10 points pour au final une belle victoire collective qui permet à Atlanta de l’emporter pour la troisième fois à Las Vegas cette année.

En face, Jaden Springer était simplement trop seul. L’arrière drafté en 2022 et très utilisé la saison passée en G League devrait avoir davantage de minutes en NBA la saison prochaine, et l’a bien montré sur la rencontre. Avec 29 points à 50% au tir en 32 minutes de jeu, il n’est vraiment aidé cette nuit que par les 20 points de Terquavion Smith, non-drafté cette année. Mais face à Atlanta et ses joueurs originaux ce ne fut pas assez. Sérieux oh, Ricky Council IV s’est fait avoir dans la raquette par la version ermite de Larry Bird, également appelée Brady Manek ? Allez, il reste encore un match à Philly pour se rattraper, et heureusement pour eux, Kobe Bufkin ne jouera pas en face.