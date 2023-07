Le match ne devait pas être accroché, il l’a été, un peu, puis au final… pas vraiment. Résultat : les Rockets parviennent à atteindre le dernier carré de la Summer League de Las Vegas.

La boxscore du match

Sur le papier, l’affiche entre Hornets et Pelicans était plus alléchante que celle racontée dans ce papier. Mais au final, avec l’absence de Brandon Miller jusqu’à la fin de la Summer League, autant se caler devant cette affiche 100% West.

Le début de la rencontre est accroché, Gui Santos et ses belles bouclettes nous régalent, et du côté de Houston, Jermaine Samuels Jr. a envie de faire parler de lui avec de grosses premières minutes. Un seul point sépare les deux équipes à la fin du premier quart-temps, mais pour les Dubs l’hécatombe commence alors : Cam Whitmore passe la seconde, Darius Days et son nom de YouTuber lifestyle aussi, à la grande surprise de ses abonnés. À noter aussi la très bonne sortie du meneur Trevor Hudgins qui finira la rencontre à 20 points et 11 passes.

Trevor Hudgins from DEEP at the 3Q buzzer 🚨#NBA2KSummerLeague on ESPN pic.twitter.com/reEHP2gsRY

— NBA (@NBA) July 14, 2023

Après un gros 37 à 20 sur le quart-temps pour les Rockets, les deux équipes rentrent aux vestiaires avec 18 pions d’écart en faveur de Houston. Du côté des Warriors en seconde période, on essaie de rivaliser et de revenir au score comme on peut, mais en vain. Trayce Jackson-Davis et ses points ont été un supplément aujourd’hui, sans pour autant faire de grande différence. Quinones et Podziemski ont légèrement manqué à l’appel pour prétendre à la victoire finale, et malgré les autres différents apports au scoring, on s’approchait alors de la quatrième défaite des Warriors à Vegas.

Mais surtout de la quatrième victoire sur 4 matchs des Rockets ! Avec 26 pions à 52% au tir, 5 rebonds et 8 (!) interceptions, Cam Whitmore fut tout simplement impérial, de quoi rassurer les fans de Houston avant les demi-finales ayant lieu ce samedi. Pour rappel, les quatre meilleurs bilans de la Summer League sur quatre rencontres se qualifient pour le dernier carré. Houston est invaincu, donc c’est OK pour les Texans, et ce sans Amen Thompson, blessé depuis le match 1, et sans la doublette Jabari Smith / Tari Eason, laissée au repos après avoir fait beaucoup trop de sale en début de semaine.