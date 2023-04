Les Celtics ont parfaitement démarré les Playoffs en s’imposant 112-99 contre les Hawks. Auteurs d’une première-mi temps exceptionnelle et bien aidés par une adresse famélique côté Atlanta, les C’s ont géré la fin de match en se faisant tout de même des petites frayeurs en fin de rencontre.

Le boxscore de la rencontre est à retrouver ici.

Le TD Garden s’illumine, du vert PARTOUT. Pas de doute ça sent les Playoffs à Boston. Au menu : du faucon. Et les Trèfles ne vont pas tarder à se mettre à table. D’entrée de jeu, Jayson Tatum se démarque histoire de dire que c’est bien lui le patron. Avec 13 points dans le premier quart-temps, la superstar domine, bien accompagné par le jardinier Jaylen Brown (6 points). Pour Atlanta, cette entrée en matière est Trae Trae compliquée… 9/25 au tir et un Trae Young en grande difficulté à 1/7. Foutu couvercle sur le cercle.

1/7 au tir et 3 balles perdues dans le premier quart temps pour Trae Young. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2023

Avec un avantage de dix points à la fin du premier quart-temps, Boston a déjà la mainmise sur cette rencontre mais va encore accélérer en enfonçant la pédale comme il faut. Avec une intensité défensive de tous les instants, les joueurs de Joe Mazzula mettent la tête sous l’eau à des Hawks totalement hagards. La balle circule, les ballons sont lâchés dans le bon timing et les paniers pleuvent. La force collective de Boston est trop importante pour Atlanta qui ne fait que subir d’incessantes vagues vertes.

42-25 Boston, temps mort Atlanta. Les Celtics DÉ-ROULENT. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2023

La suite du deuxième quart-temps est une leçon de basket. Aux quatre coins du terrain, les C’s se démultiplient et réussissent tout ce qu’ils entreprennent. La réussite à trois points est insolente, au dessus des 50% pendant que Trae Young et sa bande continue de briquer sévère. 1/16 du parking pour Atlanta à la mi-temps. Famélique. Tatum termine le travail avec une dernière bombe à trois points et Boston tourne à la mi temps avec 30 points d’avance. 74-44. La messe est dite.

Au retour des vestiaires, Boston lève un petit peu le pied et retrouve une adresse plus humaine. En face les Hawks n’abdiquent pas et profitent de spots plus confortables pour remettre (enfin) des paniers. Cette mini dynamique redonne un peu de confiance à Trae Young et Dejounte Murray, très décevants ce soir. Boston est en contrôle mais montre parfois quelques signes de fébrilité dont profite Atlanta. Toujours 19 points de retard à la fin du troisième quart-temps, Atlanta aura tenté quelques runs en fin de rencontre mais partait de trop loin pour espérer quoi que ce soit dans cette fin de match. Score final 112-99.

C’est le SEUL truc positif avec lequel tu peux repartir côté Atlanta. Bien finir le Game 1, pour avoir de l’élan au Game 2. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2023

Boston trop complet collectivement aura géré tranquillement la deuxième partie de la rencontre pour s’assurer un succès collectif très solide. En témoigne la répartition de la marque très équilibrée avec 26,24 et 23 points pour Tatum, White et Brown. Al Horford, Marcus Smart et Robert Williams auront une nouvelle fois été de parfaits lieutenants. En face les faucons n’auront pas volé très haut ce soir et notamment Trae Young (16 points seulement) qui a totalement manqué ce premier rendez-vous avec un vilain 5/18 au tir.

Au delà du score, c’est la différence de puissance collective qui saute aux yeux. Boston parait trois niveaux au dessus des Hawks tant collectivement que physiquement. On n’imagine pas bien les Hawks prendre ne serait-ce qu’un match à cette équipe de Boston tant elle parait supérieure. Seul motif d’espoir pour Quin Snyder : l’état d’esprit et l’amélioration aperçue en deuxième mi-temps. On peut aussi se dire qu’Atlanta ne manquera pas autant d’adresse sur les prochains rendez-vous… Mais bon ça ne fait pas beaucoup.

Bref, Boston a impressionné, Atlanta s’est manqué. Rendez-vous mercredi pour le Game 2 !