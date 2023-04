La meilleure période de l’année est enfin arrivée : les Playoffs ont débuté ! Ce fameux moment où les ambiances se chauffent à blanc, où les défenses se resserrent et où les niveaux de jeu augmentent. C’est également le cas pour la Team Notes, qui va enclencher le mode postseason pour envoyer de la punchline à tour de bras. Vous êtes prêts ? Nous non plus.

On file d’abord à Philadelphie pour voir la bande de Joel Embiid affronter les Nets. Joel Embiid est déter comme jamais, James Harden retrouve son ancienne franchise (on dirait pas hein ?) et Mikal Bridges joue à domicile, mais ne joue pas à domicile. Les Sixers sont grandissimes favoris et ont facilement disposé des Nets mais ne comptez pas sur les pensionnaires de Brooklyn pour tendre l’autre joue. Défaite logique mais score sévère pour les hommes de Jacque Vaughn, tandis que dans la ville de l’amour fraternel, on va pouvoir s’envoyer le Philly cheesesteak de la victoire ce soir. Avec un bon shot de notes pour accompagner le tout.

# Philadelphia Sixers

Joel Embiid (6,5) : Pas besoin de trop en faire pour JoJo qui démarre tranquillement sa série et qui préfère hocher la tête en plein temps-mort et reproduire le meme de Spider-Man avec James Harden.

P.J. Tucker (4) : toujours aussi relou en défense, P.J. Tucker semble un peu perdu en attaque. Heureusement, Pièce Jointe peut compter sur les tirs à 3-points dans le corner pour sauver sa partition offensive. La pièce jointe, P.J. l’a oubliée justement.

Tobias Harris (6) : la troisième option du soir, sur le terrain comme dans la vraie vie. Quand tu n’as plus de baguette ni de tartines, tu chopes du pain de mie Harris que tu trouves au fond du placard mais qui rend de bons services. Du Tobias Harris dans le texte donc.

Tyrese Maxey (5) : on ne l’a pas trop vu. Il a fait le taf par moments et globalement rempli son rôle, mais jamais vraiment de dépassement de fonction et sans en faire beaucoup plus. Un menu Maxey Best Of avec frites et coca, sans glaçons bien sûr.

James Harden (7) : son pourcentage aux tirs ne reflète pas la qualité de son match. The Beard s’est mis en mode pilote automatique et a balancé du gros step-back en mode 2018 et nourrit tous ses potes. Le genre de type à avoir fait des stocks d’huile et de pâtes au premier confinement.

De’Anthony Melton (4,5) : il a dévissé sévère à 3-points et au shoot en général. Le pipi du matin.

Jalen McDaniels (6,5) : pendant que son frère Jaden s’embrouille avec des murs et se fracture la main, lui shoote à 100% en Playoffs et assure grave dans la rotation des Sixers. Comme quoi une simple lettre peut changer une destinée. Probablement l’enfant dont ses parents sont le plus fier du coup.

Georges Niang (5) : une entrée à base de shoots de loin, et c’est à peu près tout. Et c’est vraiment le maximum de ce que l’on peut attendre d’un type qui s’appelle Georges.

Paul Reed (6,5) : une incroyable entrée de la part de Paul Rouge, qui a été au four et au moulin et qui a prouvé que Doc Rivers avait raison de le faire passer devant Dedmon et Harrell. Pourtant, niveau coaching, c’est pas tous les jours que Doc Rivers a raison.

Danuel House Jr. (5) : on a déjà assez rappelé la faute de frappe dans son prénom, mais on n’a rien d’autre à dire sur lui aujourd’hui donc vous allez vous en contenter.

Shake Milton (5) : n’a qu’une lettre de différence avec De’Anthony Melton, mais il ne suffit pas de ressembler à Cetelem pour faire du Cetelem.

Jaden Springer (5) : Springer qui joue au printemps, quoi de plus logique au final ?

Furkan Korkmaz (4,5) : on avait oublié qu’il jouait lui.

Montrezl Harrell (5) : Rentré pour participer à la Drill des Sixers, Montrezl Harrell a donc imité son sosie Gazo.

# Brooklyn Nets

Nic Claxton (4) : c’était prévisible mais Claxton a vécu un moment difficile face à un Joel Embiid pourtant tranquille. Ses coéquipiers ont tenté de trapper pour l’aider, mais tel les œufs et la farine d’un gâteau, il s’est fait mélanger.

Dorian Finney-Smith (5,5) : quelques tirs à 3-points en début de match puis plus rien ensuite. Mister V aurait demandé “qui c’est qui a touché à Dorian ?”.

Mikal Bridges (7) : une première mi-temps flamboyante, une deuxième nettement plus discrète. Il a malheureusement été bien muselé par la défense des Sixers en deuxième période. Le Brooklyn Bridges a été fermé à la circulation pour travaux.

Cam Johnson (6) : l’un des seuls à avoir sauvé l’honneur côté Nets. Thomas a fait un Cam Show à 3-points et a assuré sa part du scoring malgré son blaze de mauvais chanteur de Rn’B.

Spencer Dinwiddie (5,5) : il n’a pas été incroyable mais n’a pas non plus été si mauvais. Toutefois, il s’est fait fumer les ischios par James Harden. On imagine tout de même que Kyle Kuzma s’est bien marré en voyant ça, va-t-il alimenter son thread ?

Royce O’Neale (5) : des passes décisives mais aucune réussite à 3-points. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Comment ça cette citation n’a rien à voir ?

Day’Ron Sharpe (5,5) : une entrée de daron pour Day’Ron qui a fait le taf sous les panneaux.

Seth Curry (5) : Seth Curry a envoyé quelques patates de forain de loin, mais ce n’est pas l’enfant de sa famille dont les parents sont le plus fier, contrairement à Jalen McDaniels.

Joe Harris (4,5) : bien cadenassé, l’homme au blaze de chanteur de country n’a pas pu shooter à sa guise. On a déjà fait la vanne du pain de mie donc on laisse.

David Duke Jr. (4,5) : Duke c’est pas en NCAA normalement ?

Yuta Watanabe (5) : deux tirs tentés, un tir rentré. Un match bien classique. If you Watanabe my lover.

Edmond Sumner (5) : Edmond Sumner qui joue au printemps, pas si logique que ça.

Cam Thomas (4,5) : malgré ses pointes à 40 points par match, il n’entre pas dans la rotation de Jacque Vaughn. Un gros glow-down pour lui.

Score final : 121 à 101 pour des Sixers qui remportent le premier match la force tranquille face à leur public. Les Nets voudront réagir, à eux de trouver les ajustements nécessaires pour tenter de remporter une manche