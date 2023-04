Après avoir laissé échapper un match en Géorgie, les Celtics ont l’occasion de remporter leur série dès ce soir (1h30) contre les Hawks, cette fois-ci devant leur public. Une aubaine pour Boston qui ne devrait pas manquer le coche.

C’est bien, c’était sympa cette petite série d’échauffement pour les Celtics, mais maintenant il faut terminer le travail. Embêtés par un (enfin) très bon Trae Young lors du match 3, les trèfles retournent au TD Garden avec la ferme intention de clôturer ce premier tour de Playoffs après avoir lâché un peu de lest à Atlanta.

Globalement dominants tout au long de la série ce possible 4-1 serait le reflet logique de ce que l’on a vu pendant les différentes joutes. Premièrement un effectif de Boston totalement en maitrise avec Tatum et Brown en patron. Mais aussi des facteurs X importants comme Derrick White qui laissent penser que les C’s peuvent encore rêver d’une possible finale NBA en fin de saison. Mais on en est pas là. Il faut finir le boulot face à une équipe d’Atlanta aussi déroutante qu’imprévisible.

Atlanta a fait du Atlanta dans cette série. Totalement en travers lors des matchs 1 et 2, Trae Young s’est réveillé une fois à la maison pour enfin montrer son vrai niveau et porter son équipe. Bien épaulé par Dejounte Murray, on a vu une vraie équipe d’Atlanta sur les matchs 3 et 4 qui ont été d’ailleurs bien plus disputés. Les Hawks ont réussi à prendre ce match 3 et on se disait que le match 4 pouvait relancer un peu cette série. Mais la maitrise de Boston a fait la différence pour faire définitivement exploser les faucons qui ont, semble-t-il, laissé passer leur chance.

La frustration était trop grande pour Dejounte Murray qui, en bousculant un officiel à la fin de la rencontre ,a quasiment scellé l’avenir des siens. Sans lui ce soir pour le match 5 (pour lequel il est suspendu) peu de chances de voir Atlanta s’en sortir. Le TD Garden sera en feu et les Celtics en mission pour ne pas faire durer une série qui ne devrait pas leur échapper… Mais les faucons sont taquins et pleins de surprises, Nous ne sommes ainsi pas à l’abri d’une énième frasque de notre dégarni favori, qui sait…

Rendez-vous ce soir à 1h30 pour le dénouement (ou pas) de cette série !