Derrick White, le facteur X qu’il manquait aux Celtics dans leur quête de titre

Derrick White a démarré les Playoffs en trombe. Le meneur de poche des Celtics a pesé dans les deux nettes victoires de son équipe face à Atlanta. Incisif en attaque et constant de l’autre côté du parquet, pourrait-il- être le chainon qu’il manquait aux C’s pour passer un cap dans leur quête de titre ? On s’est posé la question…

24 points, 7 passes et 5 rebonds au match 1, puis 26 unités, 7 rebonds et 2 passes au match 2 : Derrick White a parfaitement lancé sa postseason avec deux superbes prestations face à Atlanta. Dans son matchup face à Trae Young, il n’y a clairement pas eu photo entre les deux meneurs. Plus juste dans ses sélections de tirs et terriblement efficace (60% de réussite sur l’ensemble des matchs 1 et 2), le titulaire des Celtics au poste 1 a surclassé le faucon dégarni. Il faut dire aussi qu’il n’évolue pas dans le même collectif, mais quand même. Jugez-en par vous-même :

Derrick White in Game 1 and Game 2: 24 PTS | 5 REB | 7 AST | 2 BLK

26 PTS | 7 REB | 1 STL | 3 BLK Shooting over 60% in those games. pic.twitter.com/zgXqeaLA1k — StatMuse (@statmuse) April 19, 2023

Arrivé sur la pointe des pieds de San Antonio à la Trade Deadline 2021, D. White a mis du temps à se montrer décisif et impactant dans un roster rempli de talents. Après une saison complète où il aura disputé les 82 matchs de la saison régulière en jouant 28 minutes de moyenne par soir, le meneur débute sa postseason dans la plus parfaite des dynamiques.

Aux côtés des deux stars Tatum et Brown, White serait-il, à l’instar de son homonyme Walter, entrain de trouver la bonne alchimie dans la formule des Celtics ? C’est du moins ce qu’il en ressort de ces deux premiers affrontements. Sans faire offense à Atlanta, il faut tout de même nuancer ses performances. Si le garçon arrive à maintenir ce niveau de jeu contre des rosters plus étoffés que celui des faucons et dans des contextes plus tendus, alors Boston pourra viser grand. Finalistes NBA la saison dernière (défaite 4-2 contre les Warriors), les C’s tiennent peut-être avec un Derrick White à ce niveau, la 4ème feuille de leur trèfle.