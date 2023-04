La NBA durcit son processus de candidature à la Draft

C’est la grosse réforme de cette année 2023… ouai euh non, rien. On va éviter de déchaîner les passions alors qu’il est simplement question du processus de sélection à la Draft NBA. Processus qui vient d’être réformé par les grandes instances : on vous explique tout.

C’est un gros mémo de 91 pages qui a été envoyé, ce lundi, aux 30 franchises NBA. Entre ses pages, des changements majeurs dans le processus de sélection à la draft NBA. Selon les informations de Jonathan Givony pour ESPN, « à partir de 2024, tous les joueurs invités au Draft Combine seront tenus d’y assister et d’y participer, faute de quoi ils ne pourront pas être sélectionnés jusqu’à la “prochaine draft à laquelle le joueur assistera et participera pleinement” ». En gros, la NBA veut désormais tout savoir sur ses prochains joyaux, de leurs mensurations – parfois floues une fois leur carrière débutée – jusqu’à leurs antécédents médicaux qui, si elles n’en avaient pas connaissance, pouvaient mettre certaines franchises dans l’embarras. Mais ce qui est certain, c’est que la NBA souhaite rendre plus attractif son Combine. Plus de prospects à observer. Plus d’oppositions. Plus de hype.

Cette participation au Draft Combine comprendra « des examens médicaux de la ligue, le partage des antécédents médicaux et des tests biomécaniques et fonctionnels, ainsi que des tests de force et d’agilité, des exercices de tir, des tests de performance et des mesures anthropométriques ». Sur le papier, ça fait très indiscret et un peu usine à robots. L’image du vieux tassé qui prend des notes sur la jeune force de la nature, pendant que dans l’arrière-salle, les frères Maker sont cryoconservés par un savant fou. Mais cette nouvelle réglementation vise surtout à empêcher certains prospects majeurs de ne pas passer d’examens médicaux dans les franchises… peu attractives. Les Rockets et les Pistons auront maintenant la possibilité de tester tous les jeunes, y compris le gratin. Aussi, « les candidats devront également participer à des entretiens d’équipe, à des circuits médiatiques, à des séances de développement des joueurs et à d’autres évaluations, telles que déterminées par la NBA en consultation avec la NBPA ».

Note importante en bas de page, les joueurs qui sont « physiquement incapables de participer, parce qu’ils jouent avec un club de la FIBA encore en saison, à cause d’une tragédie familiale, de la naissance d’un enfant ou d’une blessure », devront passer le Combine ou en compléter les composants à une date ultérieure. En procédant de la sorte, la NBA espère quand même convoquer un maximum de prospects, et forcer certains à faire une croix sur leur fin de saison en FIBA. Un peu relou de repasser le test en décalé, sans point de comparaison avec la concurrence.