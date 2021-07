NBA Draft 2021, le tableau récap : tous les picks, même les plus sombres, à ressortir à la machine à café !

Position Franchise Joueur

31 Wizards via Pacers via Bucks via Rockets Isaiah Todd

32 Thunder via Knicks via Detroit Pistons Jeremiah Robinson-Earl

33 Clippers via Orlando Magic Jason Preston

34 Knicks via Oklahoma City Thunder Rokas Jokubaitis

35 Pelicans via Cleveland Cavaliers Herb Jones

36 Knicks via Thunder via Timberwolves Miles McBride

37 Hornets via Pistons via Toronto Raptors JT Thor

38 Chicago Bulls via New Orleans Pelicans Ayo Dosunmu

39 Sacramento Kings Neemias Queta

40 Utah Jazz via Grizzlies via Pels via Bulls Jared Butler

41 San Antonio Spurs Joe Wieskamp

42 Detroit Pistons via Charlotte Hornets Isaiah Livers

43 Blazers via Pelicans via Wizards Greg Brown

44 Brooklyn Nets via Indiana Pacers Kessler Edwards

45 Boston Celtics Juhann Begarin

46 Toronto Raptors via Memphis Grizzlies Dalano Banton

47 Toronto Raptors via Warriors David Johnson

48 Atlanta Hawks via Miami Heat Sharife Cooper

49 Brooklyn Nets via Atlanta Hawks Marcus Zagarowski

50 Philadelphia 76ers via New York Knicks Filip Petrusev

51 Pelicans via Grizzlies via Blazers Brandon Boston Jr.

52 Detroit Pistons via Los Angeles Lakers Luka Garza

53 Sixers via New Pelicans via Pistons Charles Bassey

54 Bucks via Pacers Sandro Mamukelashvili

55 Oklahoma City Thunder via Denver Nuggets Aaron Wiggins

56 Charlotte Hornets via Los Angeles Clippers Scottie Lewis

57 Pistons via Hornets via Nets Balsa Koprivica

58 New York Knicks via 76ers Jericho Sims

59 Brooklyn Nets via Phoenix Suns RaiQuan Gray