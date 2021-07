Officiel, Jalen Suggs drafté en 5 par le Magic : Disney s’est trouvé une nouvelle animation, et elle va vendre du rêve

Il était attendu du côté de Toronto par quasiment toutes les Mock Drafts, c’est finalement Orlando qui va mettre la main dessus. Mesdames et Messieurs, Jalen Suggs est un joueur du Magic !

Alors celle-là, on l’avait pas vu venir… Présent dans le Top 4 de tous les insiders depuis des semaines et annoncé comme le successeur de Kyle Lowry, Jalen Suggs a finalement vu un autre rejoindre les Dinos. Conséquence directe de ce choix, il s’est retrouvé disponible pour la franchise suivante et celle-ci n’a évidemment pas laissé passer l’occasion. Casquette floridienne sur la tête et grand sourire aux lèvres, Suggs va donc découvrir la NBA sous la tunique bleu et blanche du Magic. Il essaiera de confirmer tout le bien qu’on pense de lui après une saison NCAA plus qu’aboutie avec Gonzaga, même si la victoire n’a pas été au bout. (défaite en finale contre Baylor)

Sources: Orlando is picking Jalen Suggs at No. 5. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 30, 2021

Kevin O’Connor de The Ringer voit du Chauncey Billups, du Brandon Roy ou du Jamal Murray en lui mais on va stopper là les comparaisons pour juste rappeler qu’on parle d’un des prospects les plus intrigants du pays et un joueur qui a tout pour exploser au plus haut niveau. Super métronome, une vision du jeu déjà louée de tous, un scoreur, un bel athlète mais aussi un gars capable de défendre dur. Voilà en quelques mots le profil all-around qui a attiré tous les scouts du pays du côté de Gonzaga cette saison. 14,4 points, 5,3 rebonds et 4,5 passes de moyenne plus tard, le voilà qui débarque dans la grande Ligue pour faire du sale et le jeunot ne manque pas de confiance en lui. Il a déjà annoncé qu’il noterait sur une liste le nom de toutes les équipes qui l’auraient zappé le soir de la Draft. Il va y avoir de la vengeance dans l’air. Dans le rebuild du Magic, il devrait rapidement avoir les clefs du camion et quelque chose nous dit qu’il y aura bientôt un nouveau chouchou du côté de l’Amway Center. C’est Mickey qui va être content.

On parlerait bien de Jalen Suggs pendant des heures mais l’équipe suivante est déjà on the clock alors on va filer. La prise semble belle pour Orlando et surtout, elle est inattendue. Une belle story à ressortir dans quelques mois, surtout selon les résultats de celui qui a été choisi avant lui.