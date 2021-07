Officiel, Josh Giddey drafté en 6 par le Thunder : scènes de liesse à Canberra, l’Australien rejoint la maison des prospects

Une bonne moitié des joueurs NBA ne trouve pas le sommeil, cette soirée de Draft part sur des bases iconiques avec déjà de bons vieux envois Colissimo à l’autre bout du pays. En parallèle, Adam Silver continue d’appeler les noms des heureux élus à le rejoindre sur l’estrade, et c’est au tour de Josh Giddey d’entrer en scène.

S’il a fallu que l’on use du même jeu d’acteur que les policiers dans Lupin pour mimer la stupéfaction devant les trois premiers choix, les dernières sorties du commissioner sont réellement venues choquer comme Federico Chiesa en début d’été. La sensation australienne Josh Giddey vient d’être sélectionnée en sixième position par le Thunder, une décision ô combien inattendue quand la plupart des mocks l’annonçaient au-delà du dixième choix. On parle du premier sosie sportif de John B, mais surtout d’un meneur avoisinant les 2m06 et dont la combinaison taille – skills affolait de nombreux boards. Bon, aussi surprenante soit cette annonce, le Shams a quand même réussi à nous spoil ce que personne n’avait vu venir. Quel relou, celui-là.

Sources: Oklahoma City is picking Josh Giddey at No. 6. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 30, 2021

Un prospect de plus dans le laboratoire de l’Oklahoma. Le Thunder se lance-t-il le défi de remporter un titre avec une équipe d’atypiques ? C’est en tout cas ce que laisse à penser ce nouveau choix qui va – une fois encore – dans le sens du Process. La photo du roster 2021-22 risque d’être disproportionnée et affreusement difficile à retoucher pour le valeureux à qui sera confiée cette mission suicide. Caler Aleksej Pokusevski, Kemba Walker, Luguentz Dort et Josh Giddey dans le même cadre, sans qu’aucun ne lâche grimace ou flatulence, c’est assurément le plan foireux de la saison prochaine. M’enfin, l’effectif de Mark Daigneault commence à avoir la tête du futur très bon élève, et l’on se posera les bonnes questions dès demain, à tête reposée. Quel rôle pour Josh Giddey ? Vers une perte de minutes Maledoniennes ? Jean-Marie Bigard est-il vacciné ?

Beaucoup craignaient une Draft linéaire durant laquelle aucune surprise de taille ne viendrait caresser nos rétines de fans, il n’en fut rien. Le Golden Boy Josh Giddey est venu gratter une dizaine de place jusqu’à se faufiler dans les Top choix, et celle-là personne ne l’avait vu venir. Belle inspiration du Thunder ?