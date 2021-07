Le best-of de Jalen Suggs avec Gonzaga : un guard complet, efficace et clutch, de quoi attirer du monde

Jalen Suggs est un combo-guard d’1m93 pour 93 kilos. Un bon gabarit de meneur, avec la puissance d’un poste 2. Il a été un des leaders des Bulldogs de Gonzaga, qui sont allés jusqu’en finale de NCAA et dans ce best-of, vous découvrirez pourquoi Suggs est attendu dans le Top 5 le 29 juillet prochain. Pop-corn, let’s go.

Et le petit lien utile pour retrouver le profil en vidéo, sur ta chaîne YouTube préférée bien sûr

Pourquoi Jalen Suggs a-t-il tant fait parler de lui cette saison ? Au-delà de l’incroyable saison de Gonzaga, qui n’a perdu qu’un match (malheureusement pour le combo-guard il s’agissait du plus important, en finale du tournoi NCAA contre Baylor) c’est le niveau intrinsèque du jeune prospect qui fait causer. Très propre, il analyse très bien les situations en attaque, faisant de lui un véritable métronome de son équipe à seulement 20 ans. Techniquement, Suggs utilise son corps à merveille pour attaquer le panier, comme vous pourrez le voir à de multiples reprises dans la vidéo, mais il a aussi de belles bases de shoot avec une gestuelle assez bonne. Ses pourcentages de loin ne sont pas encore extra (33,7 % derrière l’arc), mais il a confiance en ses bases, à l’image de son énorme shoot en prolongations contre UCLA pour qualifier ses Bulldogs en finale du tournoi universitaire. Plus globalement, le combo de Gonzaga alignait cette saison des stats très complètes avec 14,4 points, 5,3 rebonds et 4,5 passes de moyenne, un côté all-around qui plait beaucoup aux scouts NBA. Ancien joueur de foot US, Jalen Suggs a montré de belles qualités de vision de jeu la saison dernière et dans ce best-of vous profiterez des quelques caviars dont le prospect nous a gratifié tout au long de l’année.

Jalen Suggs semble être the real deal pour l’équipe qui va le drafter. Attendu dans le Top 5, il semble déjà prêt pour jouer au plus haut niveau dans la Grande Ligue. Pas convaincu ? Ce best-of de 23 minutes est là pour ça.