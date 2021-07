Draft NBA 2021 : Jalen Suggs, le profil complet ! Apéro TrashTalk

Nous sommes en plein dans les Finales NBA 2021 mais mine de rien, la Draft approche à grands pas. Et quand on parle de Draft chez TrashTalk, on parle automatiquement de profil de joueurs. Et parmi les plus gros prospects du moment, on a le combo guard formé à Gonzaga Jalen Suggs. Focus.

La saison dernière, l’université de Gonzaga est passée à un match d’une saison parfaite, les Bulldogs s’inclinant en finale NCAA après avoir écrasé la concurrence pendant toute l’année. Et l’une des raisons de cette énorme domination, c’est Jalen Suggs. Le combo guard s’est effectivement affirmé comme l’un des meilleurs prospects du pays lors de sa première et seule saison universitaire, tout en proposant l’un des moments les plus épiques de l’histoire de la NCAA avec son buzzer beater incroyable contre UCLA lors du Final Four. Clairement, ce gars-là sera à surveiller dans les années à venir et il a de bonnes chances de sortir dans le Top 4 de la Draft NBA 2021 le 29 juillet prochain. Allez, c’est le moment de se poser pendant une bonne demi-heure pour discuter du bonhomme : profil, points forts et points faibles, comparaison avec des joueurs NBA, projections… vous connaissez la formule maintenant.

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis sur les projections abordées ! Demain, on se retrouve dans une nouvelle vidéo profil de la Draft 2021.