Le documentaire de Russell Westbrook a reçu trois nominations aux Emmy Awards : yeah, enfin un titre pour le Brodie ?

Russell Westbrook est un joueur très investi, sur le terrain comme en dehors. Cette année, en plus d’avoir battu de nombreux records sur les parquets avec les Wizards, le meneur slasher a aussi brillé dans le… septième art, et plus exactement à la réalisation d’un documentaire, qui a reçu trois nominations aux Emmy Awards.

Russell Westbrook, éliminé au premier tour des Playoffs avec les Washington Wizards, peut tout de même encore remporter un titre cette année. Voire deux, voire trois. A l’instar de Kobe Bryant, qui avait reçu un Oscar pour son film d’animation Dear Basketball, Russ West est ainsi en course pour remporter une autre récompense prestigieuse : un Emmy Award. « Tulsa Burning : 1921 Race Massacre » a en effet reçu trois nominations pour remporter un prix lors de cette cérémonie. Choix des musiques, écritures, et édition sonore ont été salués par la critique, qui a retenu ces trois aspects-là du documentaire pour les Emmy Awards. Ce documentaire, réalisé par Russell en personne, retrace l’un des épisodes les plus tragiques et méconnus de l’histoire afro-américaine : le massacre de Tulsa. Ayant passé plus de 10 ans à Oklahoma City, près de Tulsa donc, le MVP 2017 est directement concerné par cet événement terrible, parvenu à quelques kilomètres à peine du centre d’entrainement du Thunder.

Le documentaire du meneur des Wizards raconte, de façon historique (et non fictive) les événements survenus entre le 31 mai et 1er juin 1921, une émeute menée au sol mais aussi dans les airs, qui a causé la destruction de quarante blocks habités en grande majorité par la bourgeoisie afro-américaine. Plus de 800 personnes furent admises à l’hôpital et plus de 10 000 afro-américains se retrouvèrent alors sans abri. Une répression raciale majeure, à une époque où les États-Unis étaient encore plongés dans une période de ségrégation et donc de discrimination contre les noirs. Russell Westbrook est un joueur engagé, que ce soit pour les plus démunis notamment avec les actions menées par la ligue et les NBA Cares, mais aussi pour les combats sociaux et contre le racisme. Si voir le maître du triple-double, très agressif et survolté sur les terrains, à la réalisation d’un documentaire peut paraitre étonnant à première vue, le voir derrière un tel projet pour cette cause-là l’est beaucoup moins. Du haut de ses 32 ans, Westbrook sait qu’avec sa popularité il peut faire changer les choses et faire réfléchir ses nombreux fans. Une belle preuve de maturité pour un joueur aussi unique.

Russell Westbrook va-t-il gagner un Emmy Award, et ainsi rejoindre le Black Mamba dans le (tout nouveau) club des basketteurs-cinéastes récompensés ? C’est fort possible. Mais primé ou pas, ce documentaire aura le mérite d’avoir été remarqué et apprécié par de nombreux observateurs, et ça, c’est déjà une victoire pour le Brodie. Bravo et respect, Russ.

