LeBron James domine toujours les ventes de maillots NBA : dire qu’il va encore falloir le racheter avec le numéro 6 à la rentrée…

C’est l’été, le soleil arrive (on y croit) et les maillots NBA vont bientôt être de sortie sur la plage. Timing parfait pour la Ligue qui vient de sortir le ranking des meilleures ventes des maillots sur cette deuxième partie de saison, le classement préféré des fans après le Top 100 All-Time (auto-promo vous dites ?). Allez, on va faire un petit tour dans ce classement histoire de voir quels sont les noms qui vont revenir le plus souvent sur les jerseys des vacanciers. Attention, il y a du suspens pour la première place (non).

Les années se suivent en NBA, et à la fin, c’est LeBron James qui vend le plus de maillots. A Cleveland, à Miami ou à L.A., le King semble indétrônable dans ce classement. Et ça peut se comprendre, car entre le die hard fan du King, les jeunes qui commencent le basket et qui le portent pour l’entraînement, et le footeux qui achète le maillot du seul joueur qu’il connaît parce que c’est stylé, ça fait quand même beaucoup de ventes en si peu d’exemples. D’autant que son futur changement de numéro risque encore de booster les ventes de ses maillots la saison prochaine. Derrière, c’est Giannis Antetokounmpo qui prend la deuxième place de ce classement. Ça en fait du monde qui n’a plus d’excuse pour se tromper dans l’orthographe de son nom de famille. Et, qui sait, ces Finales NBA pourraient lui permettre de doubler BronBron, tout comme Devin Booker qui pourrait grimper dans ce ranking, lui qui a fait une ascension fulgurante cette année et se retrouve à la 6è place (merci CP3). Pour compléter ce podium aux côtés de LBJ et du Greek Freak, on retrouve Kevin Durant et vous vous en doutez, ce n’est pas le seul des Brooklyn Nets dans ce Top 10 puisqu’il est accompagné par ses copains Kyrie et James, respectivement à la 8è et 9è place. Pour le reste du classement, attention, ils font tous trembler les filets. Entre Luka – cover de 2K22 et 4è à la vente des maillots en trois saisons pro, respect – Jayson Tatum 5è, c’est smooth tout ça. Sans oublier nos snipers préférés Stephen Curry, qui descend à la 6è place de ce classement, et Damian Lillard qui ferme la marche dans ce Top 10. À noter l’absence du MVP en personne Nikola Jokic et de son dauphin Joel Embiid ou quelques petits noms comme Kawhi Leonard, Bradley Beal, Trae Young, ou encore le duo du Jazz Donovan Mitchell – Rudy Gobert. Comme quoi, on voit bien que le classement est basé uniquement sur le niveau des joueurs sur la saison et pas du tout sur la hype (lol). D’ailleurs, en parlant de hype, il est où notre bon Zion ?

The NBA’s most popular jersey list and team merchandise list… based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the second half of the 2020-21 season. pic.twitter.com/Ve84P5Nrt1 — NBA (@NBA) July 14, 2021

Comme à chaque fois, nos amis d’Outre-Atlantique ont également sorti le classement de vente de maillots par équipe. Spoiler : toujours aucune trace des Kings ou des Pistons dans ce Top 10. Évidemment, qui dit LeBron premier, dit Lakers en première position, bien aidés par AD aussi forcément. Après les Gens du Lacs, on retrouve la superteam des Nets. En même temps, quand on regroupe les ventes de maillots Harden – KD – Kyrie, cela chiffre vite. Derrière Brooklyn, on retrouve les deux équipes finalistes, les Suns en 3è et les Bucks en 4è. Deux équipes qu’on a l’habitude de retrouver bien classées sans forcément de gros résultats, ce sont les Bulls et les Knicks, respectivement à la 5è et 6è place, mais quand on voit les saisons réalisées par LaVine et Randle, on comprend que la popularité de la franchise ne soit pas le seul facteur de ventes cette année. Pour compléter ce classement, on retrouve les Sixers en 7 (merci Ben et Jojo), les Celtics en 8, les Warriors en 9 et en dernière place de ce Top 10… les Raptors. Ce n’est pas forcément leur saison la plus sexy, mais cela reste la franchise de tout un pays quoi qu’il arrive. Loin de leur équipe, délocalisée en Floride à cause du COVID, on imagine donc que nos amis canadiens ont eu besoin de montrer leur soutien aux champions NBA 2019. En tout cas, toujours pas de signe du Jazz aux premières positions malgré leur première place dans la Conférence Ouest. Comme dirait l’autre, personne ne prend le Jazz sur 2K, et visiblement, leurs maillots sont pas les plus recherchés non plus.

Comme d’habitude, ce classement ne révèle pas grand-chose, si ce n’est de faire un update sur la cote des différentes franchises et joueurs de la Ligue auprès du grand public, mais ça nous fait toujours marrer de voir certains invités surprises se glisser dans le classement, ou les meilleurs joueurs NBA être complètement zappés (désolé Nikola…).

Source texte : NBA