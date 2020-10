Les leaks des nouveaux maillots City Edition ne font pas l’unanimité : le confinement, ça freine aussi la créativité

En récupérant la mise pour équiper toutes les franchises NBA depuis 2017, Nike nous a habitué à multiplier les designs pour régaler les fans et gonfler les ventes. Mais les maillots City Edition généralement plébiscités semblent avoir fait plouf cette année. Les premiers leaks n’ont en tout cas pas convaincu tout le monde sur Twitter.

Chaque année, c’est la folie. Avec un rythme de renouvellement des maillots historiquement plutôt lent comparé aux trois ou quatre nouvelles tenues proposées par les clubs de football chaque saison, la NBA a quand même renouvelé sa garde-robe avec le retour de Nike comme équipementier principal. Pour fêter son comeback dans le game, la marque à la virgule a donc proposé une tunique inédite pour chaque franchise baptisée City Edition au début de chaque nouvelle saison depuis la campagne 2017-18 (la collection 2018-19 c’est par ici, retrouvez celle de 2019-20 par là). Il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts mais certains maillots sont déjà devenus mythique, comme toute la collection Vice City pour le Miami Heat ou encore le maillot Black Mamba ressorti par les Lakers lors des Playoffs ou les tons orangés de la tenue du Jazz rappelant la région désertique qui entoure Salt Lake City. Alors pendant que la NBA et le syndicat des joueurs discutent encore de la date de reprise de la saison, la marque à la virgule commence à dévoiler les prochains chandails des différentes franchises NBA. Et si le maillot MLK des Hawks ou le bleu old-school des Nets ont semblé faire mouche chez les fans, ce n’est pas le cas de tous les leaks qui ont filtré sur la toile depuis quelques jours. On vous laisse découvrir ces horreurs ou ces chefs d’œuvre (à vous de voir) et on en reparle juste après.

Brooklyn Nets « City Edition » jerseys have allegedly leaked pic.twitter.com/Q2td2nyQNk — League Alerts (@LeagueAlerts) October 28, 2020

The lead design element is earth tone colors, representing the beautiful landscape of Oregon. For the first time in team history, “Oregon” is stitched across the chest displaying the pride for our state using the font from the iconic sign. https://t.co/vGvBRBkVw5 pic.twitter.com/lo2BCEl4IP — Portland Trail Blazers (@trailblazers) October 29, 2020

À prendre avec des énormes pincettes, mais ces maillots pourraient être nos nouveaux City Edition, remplaçant donc les magnifique graffitis tant aimés de l’an dernier. À confirmer. Vos premiers avis si cela s’avérait vrai ? (via @sga4mvp) pic.twitter.com/2YdsKNqsUo — Dallas Mavs France (@DallasMavsFr) October 28, 2020

New Orleans Pelicans 2020-21 City Edition Jersey leaked onlinehttps://t.co/UJDS4fnJgr Shoutout @11_kevin_ for the tip! pic.twitter.com/2x3LpJxz0W — Jersey Leaks Guy (@sga4mvp) October 29, 2020

What do you think about the Phoenix #Suns’ new City Edition jersey? #RisePHX pic.twitter.com/ymB2xdh0SR — Arizona Sports History (@AZSportsHistory) October 29, 2020

LEAK: The Los Angeles Lakers 2021 City Edition Uni 👀🔥 #NBA pic.twitter.com/g6P7qR2iE8 — The Torus (@thetorustoday) October 22, 2020

Beaucoup de rumeurs concernant notre prochain maillot City… En attendant l’officialisation, ça semble être la piste la plus chaude du moment. Vous en pensez quoi ? pic.twitter.com/sdan7lu79i — Miami HEAT France (@MiamiHeatFR) October 29, 2020

Avant de sortir la CB du portefeuille ou de prendre rendez-vous chez l’ophtalmo selon votre appréciation de ces visuels, il est important de préciser que seul le maillot des Blazers a été officialisé par la franchise en question. Pour les autres, il ne s’agit donc que de leaks et certains peuvent évidemment être des trolls comme il en arrive tous les jours sur Internet. Maintenant, cela montre peut-être une certaine saturation au niveau des designers de chez Nike qui n’ont plus forcément autant d’idées qu’au départ. Mais comme toujours quand on parle des goûts et des couleurs, on vous laissera juger par vous-même, en toute subjectivité.

Les premiers retours récoltés sur Internet à la vue de ces maillots ne sont pas franchement positifs. Mais à la décharge de l’équipementier de la NBA, la pandémie mondiale a chamboulé les calendriers et l’organisation de tout le monde et les conditions n’étaient peut-être pas optimales pour imaginer de nouvelles tenues stylées cette année. Hâte de découvrir quand même l’intégralité de la collection 2020-21 pour se faire une idée complète, quand tout sera officialisé.

Sources texte : Blazers et leaks publiés sur Twitter