Les Hawks dévoilent un nouveau maillot pour honorer Martin Luther King : plus le choix maintenant, il faut recommencer en janvier

Les Hawks viennent de dévoiler sur leurs réseaux sociaux un maillot alternatif, floqué « MLK », pour rendre hommage au Dr. Martin Luther King, originaire d’Atlanta. Une première dans l’histoire de la NBA.

La nuit dernière, comme nous l’apprend ESPN, Atlanta a révélé une nouvelle tenue pour la saison 2020-21. Au-delà des trois maillots bien kiffants qui ont été dévoilés au mois de juillet, une quatrième tunique a attiré l’attention en raison des trois lettres floquées à l’avant : MLK. Pour la première fois dans l’histoire de la NBA, Martin Luther King – né à Atlanta on le rappelle – sera honoré sur un maillot, nommé « MLK City Edition » pour l’occasion. Voilà une nouvelle façon de rendre hommage au pasteur et militant afro-américain, assassiné à Memphis le 4 avril 1968, à l’âge de 39 ans. Véritable symbole de la paix et de la non-violence, le troisième lundi de janvier est, en son honneur, un jour férié aux States : le MLK Day. Comme pour soutenir et se souvenir des combats menés de son vivant par le prix Nobel de la Paix 1964, l’équipe de communication de la franchise a également annoncé que les revenus issus de la vente des maillots « MLK City Edition » seront reversés en direction des communautés de couleur de la ville d’Atlanta. Une position forte expliquée par la directrice marketing des Hawks, Melissa Proctor :

« Représenter le Dr. King, continuer à éduquer la prochaine génération de citoyens d’Atlanta et de fans de basket du monde entier par rapport à son héritage, est tellement important, surtout en ce moment. »

Il est évident que cette démarche fait écho aux différentes actions mises en place pour répondre aux injustices sociales qui ont marqué le pays ces derniers mois. Alors que la NBA a souhaité montrer, tout au long de cette bulle, son engagement pour ce combat avec notamment l’inscription des mots « Black Lives Matter » sur les parquets, la franchise d’Atlanta apporte désormais sa pierre à l’édifice en rendant hommage à une icône de la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains, qui est en plus originaire de la ville. Une belle action suivie par les joueurs des Hawks, Trae Young en tête, qui ont publié sur leurs réseaux sociaux le maillot accompagné d’une phrase : « Méritez ces lettres ». Un nouvel exemple permettant de nous rappeler l’importance et l’impact du sport dans les grands combats contemporains.

Désormais, nous avons un rêve. Nous rêvons que ce maillot soit porté le 18 janvier prochain, à l’occasion du Martin Luther King Day, pour un match de saison régulière des Rapaces, devant leur public. Avec une victoire de préférence, mais bon, il ne faut pas trop rêver non plus.

Source texte : ESPN

It’s more than a uniform – it’s a commitment. Introducing the 20-21 MLK Nike City Edition uniform. Proceeds from the sale of this jersey will go to support economic empowerment programs for Atlanta's communities of color.#EarnTheseLetters x #TrueToAtlanta pic.twitter.com/mYsnzHDsMu — Atlanta Hawks (@ATLHawks) October 4, 2020