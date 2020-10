Chris Paul ne réclamera pas de trade : à quoi bon aller chercher une bague quand on peut faire des lobs pour Steven Adams ?

Surprenant tout le monde en menant le Thunder au-delà de toutes les attentes cette saison, Chris Paul n’a pas l’air opposé à l’idée de prolonger l’aventure dans l’Oklahoma. Et tant pis s’il n’y a pas de bague au bout du chemin.

Présent en tant que spectateur virtuel du Game 3 des Finales NBA entre les Lakers et le Heat la nuit dernière, CP3 a peut-être aperçu un livre jaune du coin de l’oeil. Il en a aussi profité pour répondre à quelques questions sur ABC à propos de son avenir et de sa place au Thunder. Comme le relate Tim Bontemps d’ESPN, le meneur n’a pas manqué de rappeler qu’il ne voyait pas forcément son avenir ailleurs que dans la franchise du Tonnerre. Auteur d’une saison plus qu’aboutie (17,6 points, 5 rebonds et 6,7 passes), Point God ne semble pas effrayé après le récent départ de Billy Donovan, la défaite au premier tour des Playoffs, et la volonté du Thunder de reconstruire avec du jeune dans les années à venir. Même à 35 ans, Paulo semble prêt à mettre de côté ses rêves de titre pour rester à OKC et rien que pour ça, on est obligé de lui tirer un grand coup de chapeau. La légende raconte que certains, dans la même franchise et pourtant beaucoup plus jeunes, n’ont pas forcément eu la même réflexion par le passé.

« J’aime toujours autant jouer. Billy Donovan a été incroyable, mes coéquipiers ont été incroyables. Vous appelez ça le crépuscule de ma carrière, j’appelle ça une bénédiction. Je profite de pouvoir encore concourir à un haut niveau à 35 ans et je vais continuer. »

Encore sous contrat avec le Thunder pour les deux prochaines saisons, Chris Paul annonce donc à ses dirigeants qu’il se sent prêt pour accompagner les futurs enfants d’Oklahoma City à l’école du basket en leur tenant la main pendant les prochaines années. Paré pour sa 15ème saison NBA, l’expérimenté numéro 3 a prouvé qu’il en avait encore dans les cannes et serait un leader de vestiaire idéal pour assurer la transition d’une franchise qui veut se reconstruire, après les années Westbrook. Maintenant, son salaire non négligeable (85 millions de dollars sur deux ans) peut peser dans la balance et pousser la direction du Thunder à remettre en question l’avenir de CP au sein de la franchise. L’idée de trader le quatrième choix de la Draft 2005 contre du sang frais, pour assumer cette vision jeune et accompagner les visages de demain, Shai Gilgeous-Alexander en tête, peut légitimement trotter dans la tête de Sam Presti. Dans ce cas-là, on peut imaginer le président de la NBPA se remettre de ne plus pouvoir échanger des passes avec Mike Muscala et aller tenter de finir sa carrière dans une franchise qui joue le titre. Parce que, qu’on se le dise, CP3 sans une bague, ça ferait bizarre.

A 35 ans, Chris Paul ne serait donc pas contre l’idée de rester dans l’Oklahoma pour aider à construire l’avenir. Mais qu’il soit sur le parquet d’OKC ou au playground du coin, on espère continuer à voir CP3 jouer à la baballe le plus longtemps possible, parce que, clairement, ça reste un régal.

Source texte : ESPN