Les Hawks dévoilent leurs nouveaux maillots, et ils claquent pas mal : du old-school version 2020, on valide !

Absents de la bulle floridienne pour la fin de saison, les Hawks viennent de nous faire une petite surprise en dévoilant de nouveaux maillots pour la saison prochaine. Et quand on voit le résultat, on peut dire que la surprise est bonne.

« Un retour aux sources, un hommage au passé avec les yeux rivés sur le futur. » Voici les mots qui accompagnent la nouvelle identité visuelle des Hawks, qui ont décidé de laisser derrière eux leurs tenues cheloues de ces dernières années pour revenir à du classique. Autrement dit, on a du old-school version 2020 et le résultat est très très propre. Le blanc, le rouge, le jaune, voilà qui rappelle notamment l’époque Dominique Wilkins. Le Statement Jersey – avec le logo Jumpman à la place du Nike – sera lui en noir et il en jette également. Franchement, faut l’avouer, Trae Young, John Collins et Kevin Huerter sont plutôt beaux dans ces nouveaux uniformes non ? Clairement, la franchise d’Atlanta a voulu se rappeler au bon souvenir de ses belles années, en espérant que cela inspire la génération actuelle. Il y a du talent chez les Hawks, il y a des promesses, il y a moyen de faire du bruit lors des saisons à venir, alors fallait absolument trouver une tenue qui corresponde aux ambitions de l’équipe. Sur le plan du look, c’est réussi, va désormais falloir faire honneur à ces nouveaux maillots sur les parquets. Et si jamais le projet Hawks foire, on pourra toujours apprécier leurs uniformes.

Take a closer look at our new threads 👀 ⚪️⚪️ Association Jerseys ⚪️⚪️ pic.twitter.com/zTIJhipilY — Atlanta Hawks (@ATLHawks) July 21, 2020

"Oooooh hoooo! Whoa whoa, hold on, hold on. Do y'all see what I see?" We think @jcollins20_ is diggin' the new threads 😂 😂 Forever #TrueToAtlanta pic.twitter.com/IvIv5Z1nHV — Atlanta Hawks (@ATLHawks) July 21, 2020

We’re taking the best of what we’ve been and turning it into the best of what we’ll be. Forever #TrueToAtlanta. 🔗: https://t.co/MVef1OWzon pic.twitter.com/Con1JiW6Xj — Atlanta Hawks (@ATLHawks) July 21, 2020

Source texte : Atlanta Hawks