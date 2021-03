Le classement des ventes de maillots NBA en France est tombé : tiens, bizarre, il manque les deux meilleurs joueurs de la Ligue

C’est un classement qu’on aime toujours regarder. Les ventes de maillots, ça compte, car ça montre la popularité d’un joueur auprès des drogués de la balle orange. Et en France, comme un peu partout sans doute, LeBron James mène la danse, mais on remarque quand même l’absence de deux mecs plutôt pas mauvais d’habitude…

C’est le NBA Store Europe, boutique officiel de la Ligue pour le Vieux Continent, qui a balancé le classement des ventes de maillots en France. Et pour la deuxième année consécutive, c’est donc le King qui rafle la mise, tandis que son équipe des Lakers dominent le classement par équipe. Pas de surprise quand on voit l’impact de BronBron et le retour de la mythique franchise pourpre et or au sommet du basket NBA avec notamment le titre remporté en 2020 dans la bulle. Derrière James, c’est Stephen Curry qui prend la deuxième place, lui qui est revenu en bombe cette saison en jouant à un niveau de MVP après une campagne quasiment blanche en 2019-20. Le podium est complété par Kevin Durant, également auteur d’un retour XXL avec sa nouvelle équipe des Nets suite à sa rupture du tendon d’Achille. KD est d’ailleurs suivi de ses deux copains de Brooklyn, Kyrie Irving prenant la quatrième place tandis que James Harden complète lui le Top 5. Forcément, avec ces trois-là, les Nets sont très bien classés dans le classement par équipe puisque la franchise new-yorkaise est troisième derrière les Lakers donc ainsi que les Celtics, qui gardent une vraie cote en France. Les Warriors sont eux quatrièmes et les Bulls cinquièmes.

Le Top 10 du classement des joueurs

LeBron James (Lakers) Stephen Curry (Warriors) Kevin Durant (Nets) Kyrie Irving (Nets) James Harden (Nets) Giannis Antetokounmpo (Bucks) Luka Doncic (Mavericks) Russell Westbrook (Wizards) Ja Morant (Grizzlies) Jimmy Butler (Heat)

Le Top 10 du classement des équipes

Lakers Celtics Nets Warriors Bulls Bucks Heat Rockets Raptors Sixers

Voilà pour le Top 10 complet par joueur et par équipe. Et très vite, on se rend compte de plusieurs choses, en particulier dans le premier classement. Non seulement on retrouve Russell Westbrook, qui malgré un début de saison bien claqué aux Wizards garde une fanbase très solide, mais on note surtout l’absence de deux gars qui rythment la course pour le trophée de MVP cette année aux côtés de LeBron James et quelques autres. En effet, aucun signe de Joel Embiid, qui évolue pourtant dans une équipe prestigieuse du côté de Philadelphie et qui enchaîne les performances de monstre. Un peu chelou donc, d’autant plus qu’on parle d’un mec qu’on ne peut pas qualifier de « trop lisse ». On cherche également Nikola Jokic, auteur d’une campagne absolument fantastique chez les Nuggets. Avec son statut de génie européen, on pourrait penser qu’il ait la cote en France mais visiblement, il a encore du chemin à faire pour atteindre la popularité d’un Luka Doncic ou d’un Giannis Antetokounmpo par exemple. Après, jouer à Denver, ce n’est pas forcément l’idéal non plus mais ce n’est pas pour autant qu’on va se mettre en mode Rudy Gobert (absent du Top 10 d’ailleurs) et expliquer que c’est à cause des petits marchés sachant que la pépite des Memphis Grizzlies, Ja Morant, a réussi à se faire une place dans le Top 10. Enfin, autres absents de marque qu’on peut signaler, Damian Lillard et Kawhi Leonard, qu’on ne retrouve nulle part.

Voilà voilà, c’était le point maillot version 2021. LeBron toujours au top, ça c’est quelque chose qui ne bouge pas, et juste derrière on retrouve les grands noms habituels qui font de la NBA la merveilleuse ligue qu’on kiffe tous.

Source texte : NBA Store Europe