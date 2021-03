Preview de la soirée NBA : deux petits matchs pour se remettre en selle, après plusieurs jours sans basket on va s’en contenter

Le All-Star Break se termine ce jeudi pour la grande majorité des franchises, mais quatre équipes vont d’ores et déjà reprendre la saison régulière NBA dès ce soir. En effet, les Grizzlies, les Spurs, les Wizards et les Mavericks, qui ont manqué beaucoup de matchs cette saison en raison de leurs nombreux cas de COVID, commencent à rattraper leur retard dès aujourd’hui. Présentation des deux matchs à venir.

2h00 : Grizzlies – Wizards : cette rencontre peut être une belle occasion pour Memphis de revenir à un bilan positif. Avec 16 victoires et 16 défaites au compteur, l’équipe est juste derrière le huitième et neuvième spot, détenu respectivement par Dallas (18-16) et Golden State (19-18). De l’autre côté, une défaite pourrait être très embêtante pour Washington, qui s’éloignerait dans ce cas de la dernière place éligible pour le play-in tournament. À l’heure actuelle, les Pacers (16-19), actuels dixièmes, comptent 1,5 match d’avance sur la team de Bradley Beal (14-20). Niveau absences, pour l’équipe du Tennessee, il n’y aura toujours pas de Jaren Jackson Jr. et de Grayson Allen. Côté Washington, si l’on excepte les absences longue durée d’Ish Smith et Thomas Bryant, les Wizards seront au complet, et Scott Brooks sera bien sur le banc.

There was some lingering question about Washington coach Scott Brooks' ability to clear protocol for tonight's game in Memphis, but he's tested negative and will be on the sidelines for start of second-half of season, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 10, 2021

2h30 : Mavericks – Spurs : gros duel texan en ce jour de reprise, avec un affrontement entre équipes de milieu de tableau à l’Ouest. Le huitième reçoit le septième et seulement deux défaites séparent les deux formations. Le résultat de cette rencontre aura donc un certain impact au classement et une défaite représenterait une mauvaise opération car juste derrière, les Warriors rôdent. Touchés par le COVID avant la trêve, les Spurs sont quasiment de retour au complet, seul Devin Vassell ne jouera pas (protocole sanitaire). Et chez les Mavericks, tout le monde devrait répondre présent. On note juste l’incertitude entourant le rookie Tyrell Terry (malade, non-COVID).

Petit programme de NBA ce soir mais les affiches n’en restent pas moins intéressantes. Il y aura un certain enjeu qui animera chacune des deux rencontres. Rendez-vous donc ce soir pour le grand retour de la saison régulière !

Source texte : Rotoworld