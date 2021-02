Le match Pistons-Spurs reporté : test positif à San Antonio, quid du Rodéo Road Trip ?

On était tranquille depuis quelques temps mais malheureusement le COVID a encore frappé le calendrier de la NBA. Le match Pistons-Spurs qui était prévu pour ce soir a été reporté suite à un test positif au sein de l’effectif de San Antonio. En espérant que ce bon Pop’ ne soit pas concerné.

C’est devenu une habitude pour nous, la Ligue a été obligée de reporter une nouvelle rencontre à cause d’un test positif ou non concluant au sein d’un effectif. C’est Adrian Wojnarowski de ESPN qui a relayé la mauvaise nouvelle et les fans des Spurs et des Pistons vont donc devoir prendre leur mal en patience avant de revoir leurs équipes préférées.

Pistons-Spurs game on Tuesday has been postponed, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 15, 2021

Selon Freep Sports qui suit les Pistons au quotidien, il s’agit du vingt-cinquième match annulé cette année à cause du COVID et on doute malheureusement qu’il s’agisse du dernier. C’est en tout cas le signe que la NBA fait les choses à fond et ne laisse aucune place au hasard dans la lutte contre la maladie.

It's the 25th postponement of the season for the NBA and third postponement of the season for the @DetroitPistons. https://t.co/veKO9oj5Hp — Freep Sports (@freepsports) February 16, 2021

Pour en revenir à la cause de ce report, il semble, toujours selon le Woj’, qu’un membre des Spurs (joueurs, staff ?) ait rendu un test positif, ce qui a immédiatement entraîné un risque de contamination au sein de l’effectif, forçant la NBA à reporter le match, faute de joueurs disponibles (moins de huit en l’occurrence.) Aucune indication n’a été donnée quant à l’identité de la personne contaminée mais on devrait rapidement en savoir davantage (merci le protocole sanitaire). C’est une nouvelle qui tombe mal pour San Antonio et qui va retarder un peu la bonne dynamique entamée. Restant sur cinq succès en six matchs, dont les deux derniers à l’extérieur pour le célèbre Rodéo Road Trip, les hommes de Popovich vont à présent devoir patienter jusqu’à jeudi pour espérer solidifier leur sixième place à l’Ouest. Encore faut-il qu’ils aient suffisamment de joueurs à aligner contre Cleveland… Pour Detroit, qui reste aussi sur deux victoires, ce sera l’occasion de préparer un déplacement périlleux à Dallas et peut-être de trouver un point de chute pour Blake Griffin.

NBA says there's a positive test within Spurs. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 15, 2021

Le match Pistons-Spurs est reporté et ça craint un max. Déjà vingt-cinq rencontres annulées cette saison et on ne peut qu’espérer que cela ne devienne pas une habitude. Encore une grosse quinzaine de jours avant le All-Star Break mais quelque chose nous dit que la seconde partie de calendrier va être sacrément chargée. Le repos c’est pour l’au-delà.

