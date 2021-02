Les meilleures actions de la semaine en NBA : Steph Curry se la joue Michael Jordan et Rudy Gobert apprend le français au Greek Freak

Comme chaque mardi, on se permet un petit carré de chocolat avec les highlights de la semaine, fournies par la NBA. Si tu sors d’une semaine dans une grotte, voilà de quoi te faire passer pour un accro même sans avoir maté un seul match.

Cette semaine encore, la NBA a décidé de nous sevrer de vidéos sur les meilleurs dribbles ou les plus belles passes mais on espère que ce n’est que partie remise. En attendant, on se met bien en matant les plus beaux dunks et les meilleures actions des sept derniers jours.

Best Dunks

On commence tout schuss avec les dunkeurs, ces amoureux du cercle qui ne laisse pas de part au hasard mais préfère plutôt dégommer tout sur le passage. Premier de cordée et non des moindres, Rudy Gobert. Peut-être l’action la plus marquante de la semaine, ce gros poster de Gobzilla sur Giannis Antetokounmpo, on en tremble encore. Pour le reste, on part avec du client habituel comme LeBron James qui peut dunker jusqu’à 50 ans, Giannis qui se trouve cette fois du bon côté ou encore DeAndre Jordan pour un millième alley oop. On savoure aussi les travaux des petits jeunes comme R.J Hampton qui a donné un bon souvenir à Cedi Osman ou encore Obi Toppin, Cam Reddish et Anthony Edwards. On remarque au passage que les stars n’ont pas été épargnées cette semaine : Nikola Jokic, Giannis, Russell Westbrook, Kristaps Porzingis, tous se sont fait afficher à un moment ou à un autre. Pas beaucoup de Miles Bridges-LaMelo Ball mais un Cody Zeller qui avait visiblement envie de voler dans les airs en Caroline du Nord.

Best PLAYS

Si vous avez quelques impressions de déjà vu en regardant la seconde vidéo ne vous inquiétez pas, il se pourrait que certains gros dunks se soient glissés dans la sélection de la semaine pour de bonnes raisons. Puisqu’on va éviter de faire doublon, on va plutôt insister sur le reste des actions, à commencer par Mr Stephen Curry. De retour à son meilleur niveau, Baby Face nous offre d’entrée une action jordanesque, et on pèse bien le mot, avec ce move qui nous rappelle les plus belles heures de His Airness. On enchaîne avec un autre meneur qui aime bien faire danser les gens et cette fois-ci Chris Paul a piégé Khris Middleton, lequel se demande encore où est le ballon. Vous l’aurez compris, les meneurs ont la part belle dans ce mix et ça ne s’arrête pas en si bon chemin. Trae Young entre les jambes de Porzingis, Jamal Murray pour la passe dans le dos, Terry Rozier qui enrhume Drew Eubanks ou encore Kyrie Irving l’équilibriste, c’est du tout bon. La NBA a également mis en avant certaines actions de groupe et c’est aussi ça qu’on aime, comme la belle circulation du Jazz pour piéger le Heat ou la transition parfaitement exécutée par les Lakers contre Memphis.

Vous l’aurez compris c’est un gros morceau qu’on vous offre avec ces deux vidéos, de quoi vous mettre bien en vous rappelant les meilleurs moments de la semaine passée. On se donne rendez-vous dans une semaine et en attendant on garde les yeux bien ouverts chaque nuit.