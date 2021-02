Les meilleures actions de la semaine en NBA : Damian Lillard commence à chauffer, les Bulls l’ont compris

Voilà déjà une semaine qu’on ne s’était pas retrouvé pour faire le point sur les bijoux offerts par la NBA ces derniers jours. Allez, en ce mardi matin, petit café et on se lance les vidéos du meilleur des sept derniers jours pour avoir la pêche pour le reste de la journée. Let’s go !

On s’excuse à l’avance, même si on est bien dégoûté comme vous devez l’être, mais comme la semaine dernière, il n’y pas de vidéo consacrée aux meilleurs dribbles ou passes de la semaine. On voit que ça travaille à l’économie du côté des équipes vidéos de la NBA, et ça, c’est carton rouge messieurs dames ! Ne vous inquiétez pas pour autant, il y a déjà de quoi faire avec les deux tops proposés.

BEST DUNKS

C’est que les Hornets sont bien sympatoches à voir jouer cette saison quand même ! On démarre avec un service aérien millimétré de LaMelo Ball pour son compère Miles Bridges. OK ! On est dans le ton directement. La suite est tout aussi énervée. Anthony Edwards apparait déjà pour la 450è fois dans ce qui est pourtant seulement la sixième vidéo de la saison. Le rookie des Wolves nous offre au moins un peu de spectacle et de bestialité, et ça, on kiffe sans doute plus que James Wiseman sur le coup. La suite n’est pas mal non plus, avec des Clippers bien représentés, et du bon côté de la gonfle en prime, tout le contraire des nombreuses apparitions d’un Magic bien martyrisé en somme. Une action attire notre attention à la moitié de la vidéo. Celle d’un certain Keldon Johnson. Le dragster des Spurs vient de démarrer comme une bombe après un cross, laissant Jaylen Brown sur place, et s’en allant au cercle comme un dératé pour égaliser dans le money time. Chapeau jeunot ! Dans la foulée, on aperçoit un Rudy Gobert toujours aussi à l’aise lorsqu’il faut mettre la balle dans le cercle tout en étant en contact avec l’arceau, mais aussi un remake de la connexion Ball-Bridges du départ. La routine quoi !

BEST PLAYS

Pas le temps de faire les présentations qu’on attaque DI-RECT avec du gros Damian Lillard. On sait qu’en fin de match c’est Dame Time, et les Bulls l’ont appris à leurs dépends, se mangeant un bon gros game winner hyper difficile sur la tronche au buzzer. On poursuit avec une autre action folle et ces six points marqués à peine cinq secondes par les Wizards face aux Nets. On se demande si la NBA a voulu mettre en valeur l’action offensive ou le craquage de qualité des Nets (et notamment de Joe Harris), finalement battus (149 à 146). Par la suite on a également le droit de dire coucou à Stephen Curry ou encore à Tobias Harris, killer des Lakers dans les dernières secondes. Enfin, on peut également observer Trae Young du parking de la State Farm Arena. Pour faire plaisir à nos amis de la Knicks Nation, on conclut le tout avec un des très nombreux floaters d’Immanuel Quickley, le nouveau chouchou des New-Yorkais déjà bien trop à l’aise en NBA.

Bon, vous l’aurez compris, on retrouve du beau monde et du très lourd parmi ce top du top de la semaine. S’il est malheureusement déjà l’heure de se quitter, on se donne rendez-vous tout pile dans une semaine pour faire un nouveau point total régal. Bonne semaine à tous et à mardi prochain !