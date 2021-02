Les meilleures actions de la semaine en NBA : il y a Anthony Edwards, et puis il y a le reste

Comme chaque mardi, on se permet un petit carré de chocolat avec les highlights de la semaine, fournies par la NBA. Si tu sors d’une semaine dans une grotte, voilà de quoi te faire passer pour un accro même sans avoir maté un seul match.

Il semble que la NBA ait décidé de zapper les vidéos dédiées aux plus belles passes ou aux dribbles, on se contentera donc des plus beaux dunks et des meilleurs actions de la semaine une fois de plus.

BEST DUNKS

Comme d’habitude, on commence par les dunkeurs, ce qui nous évitera de faire doublon quand on arrivera aux plus belles actions de la semaine. Vous l’aurez deviné, on ne peut pas commencer par un autre qu’Anthony Edwards, auteur d’un dunk spectaculaire sur la tronche de Yuta Watanabe. Départ ligne de fond, un défenseur qui tente de sauter au courage et puis le gros massacre. À voir et à revoir. A part ça, les candidats habituels sont toujours présents à savoir Zach Lavine en transition contre les Sixers, LeBron James qui profite des trous d’air de la défense des Nets ou encore Zion Williamson sur un énième alley-oop. Voir Giannis Antetokounmpo matraquer le Thunder ou John Wall claquer un dunk main gauche pour son retour à D.C n’étonnera personne. Draymond Green a beau parler beaucoup, il omettra volontiers le gros poster que lui a mis Nikola Vucevic. On finira notre tournée avec Jeff Green qui, à 34 ans, est toujours aussi athlétique quand il s’agit de monter au cercle. Le jeune Marvin Bagley III s’en est vite rendu compte.

Best plays

Vous vous en doutez facilement mais les dunks prennent une place importante dans les plus belles actions de la semaine aussi on va les zapper pour être focus sur le reste. Impossible de ne pas mentionner Terry Rozier et son double buzzer contre les Warriors. Le premier du milieu de terrain juste avant la pause, le second pour finir le boulot à la sonnerie finale. Niveau tir de loin, Damian Lillard et Jamal Murray ne sont pas mauvais non plus avec deux tirs du logo mais Patrick Williams fait encore mieux avec une prière de son propre camp au buzzer. Comme quoi, même les petits jeunes sont capables de faire le show. La NBA ne fait plus de vidéos pour les plus belles passes mais on apprécie malgré tout les assists dans le dos de Fred VanVleet ou Lou Williams. S’il fallait accorder un prix du shoot le plus WTF de la semaine, il serait assurément pour VanVleet avec cette espèce de 180 à l’aveuglette contre les Sixers. On finit avec les cours de danse privatifs offerts par Steph Curry à Cedi Osman. Il faut avoir le rythme dans la peau pour suivre le chef.

Voilà pour cette compilation des meilleurs moments de la semaine en NBA, on espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous dans une semaine et en attendant, on garde les yeux bien ouverts chaque nuit.