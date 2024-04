Anthony Edwards est le “visage de la NBA” selon Karl-Anthony Towns

Encore une fois exceptionnel cette nuit (40 points dont 31 en deuxième mi-temps) pour balayer les Suns, Anthony Edwards continue sa folle ascension vers les sommets. Pour son coéquipier Karl-Anthony Towns, pas de doute : Ant-Man est déjà le visage de la NBA.

Alors que Kevin Durant, Stephen Curry et bientôt LeBron James vont pouvoir se retrouver en vacances à Cancun, la nouvelle génération de stars prend le pouvoir en NBA. Parmi elles, il y a évidemment Anthony Edwards, auteur d’une magnifique série face aux Suns au premier tour des Playoffs 2024.

ANTHONY EDWARDS ARE YOU SERIOUS 🤯🤯🤯

WOLVES UP 4 WITH 2 MINUTES REMAINING ON TNT pic.twitter.com/P1DX4w8Cj4

— NBA (@NBA) April 29, 2024

Après la série remportée par les Wolves, une première dans la carrière d’Ant-Man et une première pour Minnesota en 20 ans, Karl-Anthony Towns (intérieur de Minnesota) a tenu à rendre hommage à l’arrière star.

“Il est le visage de la Ligue. Je l’ai déjà dit. Il déteste quand je dis ça mais c’est la vérité. Son avenir est tellement brillant que je dois mettre mes lunettes de soleil quand je suis avec lui.” – KAT (via NBA TV)

Le talent, le charisme, le leadership, le côté showman, l’esprit compétitif… Anthony Edwards a tout ce qu’il faut pour emmener les Wolves vers des sommets encore jamais atteints. Est-il déjà LE visage de la NBA pour autant ? C’est peut-être encore un peu tôt pour le dire, et Edwards lui-même ne veut pas encore être couronné tant qu’il n’a pas gagné plus de matchs en Playoffs. Parce que oui, outre les exceptionnelles qualités du bonhomme, il faut avant tout gagner pour espérer accéder à ce statut. LeBron James, Stephen Curry et les autres avant eux ont tous dû soulever le Larry O’Brien Trophy pour être considérés à moment donné comme le vrai visage de la NBA.

Il reste donc encore du chemin à parcourir pour Anthony Edwards, et il n’est pas le seul à convoiter ce statut (Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Jayson Tatum, bientôt Victor Wembanyama…). Mais ce qu’il réalise à seulement 22 ans, ça porte clairement la marque des plus grands.

KAT: "He's the face of the league, I've been saying that. He hate when I say it but it's true." 🔥 pic.twitter.com/TKl4LYEGtu

— NBA TV (@NBATV) April 29, 2024

Source texte : NBA TV

Pour aller plus loin :