Karl-Anthony Towns et Jayson Tatum nommés Joueurs de la semaine en NBA : bizarre, Co Vid avait pourtant le dossier le plus solide…

C’est lundi soir et comme vous le savez, le lundi soir, la NBA dévoile les meilleurs joueurs de la semaine passée. Même si le COVID a dominé les débats ces derniers jours, c’est Karl-Anthony Towns et Jayson Tatum qui raflent la mise.

Les Wolves sont une équipe qui gagne et même si ça fait toujours bizarre d’écrire ça, KAT n’a pas volé sa petite récompense. Déjà, avec trois victoires en trois matchs, Towns possède un bilan parfait sur la semaine, ce qui pèse toujours au moment de faire les comptes. Et puis individuellement, Charles-Antoine n’a pas chômé hein : 28 points (54,7% au tir, 37,5% de loin, 87% aux lancers-francs), 7 rebonds, 4,7 passes, 1,7 interception, 1,3 contre, c’est ce qu’on appelle noircir la feuille de stats bien comme il faut. « Offensivement comme défensivement, d’une manière globale, j’ai l’impression de jouer mon meilleur basket depuis longtemps » a-t-il déclaré récemment, et on est bien d’accord. Aspect important à signaler au milieu de tout ça, Towns et les Wolves ont dû faire sans Anthony Edwards (protocole sanitaire) sur les deux derniers matchs contre les Lakers et les Mavericks, ce qui donne encore plus de mérite à KAT même si Minnesota a affronté des adversaires également diminués (les Nuggets, les Lakers qui ont perdu Anthony Davis sur blessure en plus des absents pour COVID, les Mavs sans Luka Doncic et avec un Kristaps Porzingis qui se blesse). En tout cas, les Loups sont aujourd’hui sur une belle dynamique avec quatre victoires de suite – une série qui passe juste après une autre de cinq défaites – qui leur permet d’avoir un bilan à l’équilibre (15 victoires – 15 défaites), synonyme de huitième place à l’Ouest.

Dans l’autre conférence, c’est l’ami Jayson Tatum qui est donc élu. Une récompense qui symbolise bien la montée en puissance du bonhomme ces dernières semaines. Parce que depuis début décembre, JT est vraiment très chaud : plus de 30 pions de moyenne (49% au tir, pas loin des 37% à 3-points) avec quasiment 9 rebonds et plus de 3 passes décisives, clairement c’est fort et il méritait de rafler la mise à un moment ou à un autre. La semaine passée, Tatum a guidé les Celtics vers un bilan positif de deux victoires en trois matchs (face aux Bucks et aux Knicks, défaite contre les Warriors), avec notamment un énorme carton contre les champions en titre de Milwaukee (42 points). Ses moyennes sur les sept derniers jours, les voici : 31,3 points, 7,3 rebonds, 4 passes, 1,3 interception, 50% au tir dont 36% de loin et quasiment 87% de la ligne des lancers-francs. Bref, il n’a pas volé son petit trophée. Pour autant, malgré les perfs XXL de JT, les Celtics peinent encore à décoller sur le plan collectif, eux qui sont huitièmes de l’Est avec un bilan tout juste à l’équilibre (15-15). L’arrivée en bombe du COVID n’arrangera pas les affaires de Boston dans les jours à venir mais le retour récent de Jaylen Brown devrait quand même permettre à Tatum d’avoir plus de soutien à ses côtés.

Karl-Anthony Towns et Jayson Tatum récompensés, aucun scandale même si Co Vid – qui porte le numéro 19 – possédait également un sacré dossier. On tient quand même à vous prévenir, ne soyez pas surpris si la semaine prochaine on se retrouve avec Theo Pinson et Brad Wanamaker en tant que joueurs de la semaine.

Source texte : NBA