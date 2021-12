OKC gâche le retour de Ja Morant : honneur aux vainqueurs, ce Thunder-là méritait sa victoire

Petit évènement cette nuit dans le Tennessee puisqu’à l’occasion de la venue du Thunder à Memphis ce n’est autre que Ja Morant qui faisait son retour pour les Grizzlies après quasiment un mois sur le téco. Entorse du genou, protocole COVID, soirée quiche chez Tata Jeannine, et pendant ce temps les Grizzlies… ont gagné onze matchs sur douze.

De là à dire que Memphis est meilleur sans son meneur level All-Star ? Calmez-vous merci, parce que ça on l’a – beaucoup trop – vu sur les réseaux ces derniers temps. Le premier constat de cette soirée au FedEx Forum ? Jeune Ja a l’air d’avoir retrouvé ses cannes et ses envies de Top 10, et ce ne sera pas pour déplaire à Coach Taylor Jenkins, tout heureux de pouvoir compter depuis quelques semaines sur un Desmond Bane border franchise player mais probablement encore plus de retrouver son leader à tout (bien) faire. Ajoutez à cela un Steven Adams qui avait gobé environ gobé 200 rebonds avant la mi-temps, un Dillon Brooks également revenu aux affaires depuis quelques matchs et un supporting cast toujours aussi solide, et l’on se dit alors que les Grizzlies ont de beaux jours devant eux. Une soirée de comeback solide en tout cas pour Ja Morant, avec du smooth caviar pour les copains, quelques arabesques et un ou deux gros tirs, bref juste ce qu’il fallait pour se remettre dans le bain. Quoi de mieux d’ailleurs qu’un match face au Thunder pour se réchauffer, ce même Thunder qui avait ramassé une calotte historique il y a quelques semaines (-73) face à ces mêmes Grizzlies, sans Ja Morant à l’époque.

Oui mais.

Oui mais ce 3 décembre, soir de branlée, OKC se présentait dans le Tennessee sans Shai Gilgeous-Alexander ni Josh Giddey, plus ou moins les deux seuls joueurs du roster de Mark Daigneault capables de marquer des paniers et de dribbler ailleurs que sur leur propre pied. Ça aide hein. Cette nuit ? Les deux ont fait la paire c’est le moins que l’on puisse dire, la technique et le flegme de SGA s’accordant à merveille avec la polyvalence et la vista du rookie. Dans le mot je t’aime tandem, tant de M, un tandem qui vous change la vie, un tandem bien épaulé par un Luguentz Dort en mission commando toute la soirée sur les extérieurs plantigrades ou encore par un Kenrich Williams bien inspiré de rentrer les tirs au bon moment et par un Théo Maledon qui applaudit vraiment très bien sur le banc. Une entame difficile lors de laquelle les gamins d’OKC se seront vus dépassés d’un point de vue physique mais beaucoup de mieux par la suite, quand Memphis s’en remettait bien souvent à son duo d’arrières (Morant / Bane) sans vraiment tuer le match. Une bien mauvaise idée au final, car si le Thunder prendra des airs d’équipe d’adulte en fin de match (shoot de Mulet Williams, drives de SGA, lancers de Giddey), les Grizz nous offriront pour leur part un money time plutôt cradingue en gaspillant les possessions offensives en n’omettant pas non plus de défendre comme des cadets.

Rien de bien étonnant finalement que de conclure tout ça avec une victoire d’Oklahoma City, la quatrième en sept matchs, réponse parfaite à une série de huit défaites qui commençait à jeter un léger froid – déjà – sur la saison du Thunder. La suite ? Un match prenable demain soir face au monstra Jokic, avant un mini-congé mérité pour les fêtes, lors desquelles les gamins de Daigneault pourront ouvrir leurs cadeaux dans la bonne humeur, celle d’une équipe capable de jouer un bon basket, à des années lumières de celle qui prenait jadis des – 73 dans la valise.