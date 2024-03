Dans un match où OKC a mis plus de trois quarts-temps à se détacher, Chet Holmgren a été l’homme de la soirée contre le Jazz. Comme le Che en son temps, le Chet a pris les rênes de la révolution pour guider les siens vers la lumière, avec un énorme dernier quart à 18 points.

L’interview d’après-match respire la joie et la bonne humeur. Chet Holmgren se la joue humble pour parler de ses coéquipiers, Jalen Williams se moque à moitié de son pote et Shai passe crier un bon coup dans le micro. Le groupe vit bien comme on dit, après l’énorme nuit du rookie de 2 mètres 16.

Reporter: “You guys dominated that 4th quarter. What was the key down the stretch?”

Chet Holmgren: “First, we gotta hear it.”

Adam Flagler: “WOOOO”

*grabs mic*

Shai Gilgeous-Alexander: “WOOOO”😂pic.twitter.com/bqehQjqtvw

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 21, 2024

La soirée n’avait pourtant pas débuté de la meilleure des manières pour les leaders de la Conférence Ouest. Face à un Jazz miné par les blessures mais accrocheur, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander étaient même menés en rentrant au vestiaire.

Mais Chet Holmgren a décidé de mettre un coup sur l’accélérateur au moment où il le fallait : le dernier quart-temps. Alors qu’OKC ne menait que d’une petite possession à douze minutes du terme, il a appuyé sur l’interrupteur, signant l’une de ses performances les plus abouties de la saison.

En panne de shoot extérieur (29% au total sur la rencontre), OKC avait besoin de solutions à l’intérieur. Elles avaient un nom : Chet. Du alley-oop, du pick and roll, des fadeaway doux comme un pull de Noël tricoté par mamie… 35 points dont 18 dans les douze dernières minutes, que demander de plus ?

Et bien défensivement, même son de cloche – si ce n’est mieux – de la part du rookie. Au-delà de ses trois contres, il s’est lancé dans une mission patrouille de protection d’arceau avec un nombre de tir contestés impressionnant. Deux petits cookies en plus dans la poche arrière, et le tour est joué.

Ligne de stat définitive : 35 points, 14 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 3 contres à 12/18 au tir et un +/- de 27. Chet Holmgren pousse vite, il ne manque jamais de le prouver. Aucun dé-CHET, que du positif.

Point d’exclamation de sa soirée, son poster monumental dans la troisième période pour ôter la vie de Taylor Hendricks. On en connaît un qui a trop regardé de highlights d’Anthony Edwards. Âmes sensibles, se mouiller la nuque.

CHET REACHED BACK FOR THIS POSTER 😳

Jazz-Thunder | Live on the NBA App

📲 https://t.co/GBV4ZjUxqB pic.twitter.com/AwlyQMyPFI

— NBA (@NBA) March 21, 2024

Dans le sillage de cette performance, le Thunder décroche bien entendu la victoire face à Utah. Dans le même temps, SGA a évidemment marqué… 31 points. Il ne faudrait pas changer les bonnes habitudes, c’est la cinquantième fois de la saison qu’il dépasse les 50 points, personne n’avait fait aussi bien depuis 2018 et le Harden en mode MVP.

Au vu du niveau affiché par les bestiaux, on en oublierait presque leur âge. Mais Chet Holmgren n’a que 21 ans, et est bien parti pour signer la meilleure saison rookie non-ROY de l’histoire. Ça n’engage que nous.