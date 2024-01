12 janvier 2024, et après des années de disette, de punchlines et de comparaisons entre Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Green, le Thunder est enfin là où il aspirait à revenir : au sommet de la Conférence Ouest, en attendant – encore – mieux.

La victoire de la nuit face aux Blazers résonne encore. Non pas que les 62 (!) points d’écart nous aient mis dans tous nos états, même Chauncey Billups semble ne pas être atteint (…), mais ce qui nous interpelle ce matin c’est bien que, ça y est, le Thunder a rejoint les Wolves en tête du classement de la Conférence Ouest. Et ça, mine de rien c’est un petit évènement.

L’époque KD / Westbrook terminée, le Thunder avait plutôt bien rebondi avec les arrivées successives de Paul George et Chris Paul, tout est relatif. Mais c’est bel et bien aujourd’hui que le “projet Thunder” commence à prendre tout son sens. Un candidat MVP, favori même pour certains (Shai Gilgeous-Alexander), un autre joueur générationnel, favori dans la course au ROY pour certains, deux énormes cracks de moins de 21 ans (Jalen Williams et Josh Giddey), un coach qui a posé les premières pierres et qui semble clairement faire partie du projet. Partout autour des pièces qui s’imbriquent parfaitement (Lu Dort, Isaiah Joe, Cason Wallace, Jaylin Williams), et au final la logique est respectée car ce groupe bâti pour gagner… gagne, sans blague.

Onze victoires sur les quatorze derniers matchs, des cartons offensifs comme s’il en pleuvait, rien ne semble arrêter l’équipe de SGAZ, qui surfe à titre individuel sur une vague hallucinante. Injouable, beaucoup trop smooth, beaucoup trop sûr de lui, et OKC avance tellement vite que l’on en vient, tatatin, à se demander si la franchise ne joue pas le titre… dès cette saison. “Tout doux l’asticot” aurait dit ma Tante Annie, mais comme cette personne n’existe pas la question mérite donc d’être posée. On n’y répondra pas, mais on peut déjà vous filer en avant-première (non) le programme du Thunder jusqu’au All-Star Game le 18 février prochain.

Des matchs sur lesquels on pourrait presque poser mille balles maintenant tout de suite (on ne les a pas) face aux Pistons, aux Spurs ou aux Blazers, quelques vrais chocs face aux Clippers, aux Kings, aux Wolves ou aux Lakers, et donc ce statut qu’il faudra assumer dès demain soir contre le Magic, celui de leader de la très homogène Conférence Ouest. Shai Gilgeous-Alexander et ses cracks de potes semblent en avoir les moyens, et “tant que les mecs courent encore… aucune raison qu’ils ne gagnent pas la course”, encore une expression de la Tante Annie.