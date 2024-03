Le Oklahoma City Thunder a passé un immense step cette saison. L’équipe de Mark Daigneault est actuellement deuxième de la Conférence Ouest juste derrière les Minnesota Timberwolves. Un classement qui donne des ambitions de titre à Shai Gilgeous-Alexander, le leader de la bande.

Malgré la saison magnifique produite par le Oklahoma City Thunder, beaucoup les voient encore comme une équipe du futur, pas assez expérimentée pour jouer les premiers rôles en Playoffs. Les leaders, Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren ont respectivement 25, 22 et 21 ans. Sam Presti a encore une pelleté de picks de Draft en banque pour les prochaines années. Seuls Bismack Biyombo et Gordon Hayward ont connu des vrais runs de Post-Season. Mais aucune de ces raisons n’altèrent la confiance de SGA.

Le Canadien était au micro de Malika Andrews chez ESPN et un dialogue entre les deux a révélé les grandes ambitions (à court terme) du joueur du Thunder :

“Dans les cinq prochaines années, qu’est-ce que vous souhaitez accomplir ?” – Malika Andrews “Gagner un titre” – Shai Gilgeous-Alexander “Pensez-vous en être capable dès cette saison” – Malika Andrews “Je pense que nous sommes capables de tout” – Shai Gilgeous-Alexander

Shai was asked if Oklahoma City is capable of winning a championship this year.

“I think we’re capable of anything.” pic.twitter.com/fhSm3DA9AT

— Thunder Film Room (@ThunderFilmRoom) March 7, 2024

Au vu des résultats de son équipe, Shai Gilgeous-Alexander aurait tort de ne pas y croire. Une franchise qui lutte pour la première place de sa Conférence se doit d’avoir des objectifs élevés, peu importe l’âge ou l’expérience de l’effectif. Il y a désormais un petit peu plus d’une décennie (pfiouuu que le temps passe vite), un jeune Thunder mené par Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden avait surpris son monde et atteint les Finales NBA 2012. Quelques semaines plus tard, le transfert du barbu vers Houston avait cassé la dynamique et Oklahoma City ne s’est plus jamais autant approché du titre de champion.

En NBA, peu de choses se passent comme prévu et les projets courts-termistes sont les plus sûrs. Oui, actuellement, le Thunder semble disposer d’un avenir brillant, mais qui sait ce qu’il se passera dans un mois ou une année. L’équipe est compétitive cette saison et ne pas profiter de cette belle dynamique sous prétexte qu’ils seront probablement mieux armés dans deux ou trois ans serait une erreur.

Shai Gilgeous-Alexander envoie un message clair à la concurrence : la jeune garde de l’Oklahoma n’est pas là que pour apprendre cette saison. Sous l’impulsion de son candidat MVP, le Thunder se place comme un véritable candidat au titre.

Source texte : Malika Andrews / ESPN