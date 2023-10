Chet Holmgren, un gros dossier pour le Rookie Of the Year ?

Blessé gravement à l’été 2022 et out toute la saison dernière, Chet Holmgren va enfin pouvoir faire ses débuts en NBA avec OKC. Et si le géant du Thunder s’offrait… le Rookie de l’année ?

“Je pense que Chet sera le Rookie de l’année.”

Cette phrase, elle n’est pas de nous mais de Paul George. L’ailier All-Star des Clippers a pris position fin août en faveur de l’intérieur du Thunder. Un choix osé quand on sait que Victor Wembanyama est dans la cuvée de cette année mais loin d’être impossible pour autant. Analysons un peu le dossier de l’ancien de Gonzaga.

Chet Holmgren, un faux première année

N’ayant pas joué le moindre match NBA lors de la saison 2022-23, Chet Holmgren est toujours considéré comme un rookie par la Ligue. En cas de saison aboutie avec le Thunder, il est donc sélectionnable pour le titre de Rookie de l’année.

De rookie, Holmgren n’aura sans doute que le nom. Certes, il n’a pas joué en NBA et il n’a donc pas une expérience du terrain plus élevé que celle de ses concurrents mais il baigne dans une franchise NBA depuis plus d’un an maintenant. Cela veut dire qu’il a déjà pu étudier le jeu avec le staff, qu’il s’est déjà entraîné avec ses coéquipiers ce qui facilitera les automatismes en match, et il s’est aussi renforcé musculairement parlant. On l’a aussi vu jouer avec les gars de Team USA cet été au camp d’entraînement de la sélection. Pas de temps d’adaptation (comme les autres rookies), pas de changement de pays ou d’environnement (Wemby). Bref, un premier année clairement pas comme les autres.

Rejoindra-t-il Blake Griffin ou encore Ben Simmons dans la liste des ROY de l’an”II” ?

Moins de responsabilités que ses concurrents mais plus de victoires ?

Ce qui risque de poser problème dans le dossier d’Holmgren pour le Rookie Of the Year, c’est probablement les chiffres. Au Thunder, il aura sans doute un rôle majeur, principalement avec son impact défensif. En attaque par contre, il risque d’arriver après Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey voire Jalen Williams.

À l’inverse, des joueurs comme Scoot Henderson (si Lillard part) et surtout Victor Wembanyama risquent d’avoir les mains pleines dès la première saison. Les stats ne font pas tout mais puisqu’il s’agit d’une récompense individuelle, cela a forcément une grosse incidence.

Après, Chet peut aussi gagner le trophée avec des stats plus basses mais un impact important dans une équipe qui joue le haut de classement. Est-ce qu’un 13/10/2 dans une équipe Top 5 (si le Thunder atteint ce niveau) n’aura pas plus d’importance aux yeux des votants qu’un 20/10/2 dans une équipe 12ème ? Certains diraient oui, d’autres plutôt non. Jouer dans une équipe bien classée n’a en tout cas jamais défavorisé un joueur qui joue bien.

Chet Holmgren ne part pas comme le favori pour le titre de Rookie de l’Année mais il a des arguments pour l’aider à aller le gagner. Moins de responsabilités que certains de ses concurrents certes mais une adaptation probablement facilitée suite à son année blanche. À voir s’il saura faire déjouer les pronostics.