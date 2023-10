Preview du Oklahoma City Thunder – Saison NBA 2023-2024

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? L’Oklahoma City Thunder, équipe qui prend du galon année après année… pour enfin exploser cette saison ? Allez, retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation d’un des groupes les plus prometteurs de la Ligue !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

40 victoires, 42 défaites, 10e de la Conférence Ouest. On attendait le Thunder au rendez-vous d’une Draft historique, il n’en fut rien. Les hommes de Mark Daigneault ont choisi d’aller au mastic pour faire avancer le projet sportif. En même temps, téma l’implacable et presque imbattable Shai Gilgeous-Alexander, nommé All-NBA First Team. OKC tient sa superstar, et c’est un produit – presque – de la maison. À côté, Josh Giddey est resté sur sa lancée, et on note surtout l’éclosion de Jalen Williams sur les postes 2 et 3. Un gros trident comme ligne arrière, plein de promesses et qui n’attendait qu’une chose : pouvoir se la donner.

D’une possible place dans les hautes sphères de la Draft 2023, OKC s’est hissé dans le Play-in tournament. Une victoire face aux Pelicans, une défaite face aux Wolves et des vacances… mais surtout de l’expérience acquise pour une année 2023-24 qui s’annonce particulièrement importante.

Le marché de l’été

Ils partent : Dario Saric, Jared Butler

Ils prolongent : Lindy Waters II

Ils arrivent : Davis Bertans, Victor Oladipo, Cason Wallace, Vasilije Micic, Jack White, Keyontae Johnson

Le roster 2023-24 du Thunder

Meneurs : Josh Giddey , Tre Mann, Vasilije Micic, Cason Wallace

: , Tre Mann, Vasilije Micic, Cason Wallace Arrières : Shai Gilgeous-Alexander , Aaron Wiggins, Victor Oladipo

: , Aaron Wiggins, Victor Oladipo Ailiers : Jalen Williams , Lugentz Dort, Isaiah Joe, Kenrich Williams

: , Lugentz Dort, Isaiah Joe, Kenrich Williams Ailiers-forts : Chet Holmgren , Davis Bertans, Ousmane Dieng, Jeremiah Robinson-Earl, Jack White, Aleksej Pokusevski

: , Davis Bertans, Ousmane Dieng, Jeremiah Robinson-Earl, Jack White, Aleksej Pokusevski Pivots : Jaylin Williams

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Un groupe JEUNE. Le genre d’équipe qu’on voit débarquer dans la salle avec le regard des vieux du groupe en mode blasé, parce que les types savent qu’ils vont passer deux heures à cavaler contre des marmots deux fois plus rapides qu’eux. On attend bien sûr énormément l’arrivée de Chet Holmgren dans ce groupe, puisqu’il sera l’un des rookies les plus suivis de l’année à venir. Pour le reste, ce qu’il faudra observer est à quel point ce groupe va progresser. Le projet est désormais de passer un cap et d’accrocher les Playoffs, et ça veut dire gagner plus de match d’ici avril.

Deuxième point, plus individuel, la progression d’Ousmane Dieng. Le français va avoir une forte concurrence sur son poste et devra donner deux fois plus pour – à minima – garder son temps de jeu actuel. On lui souhaite de réussir et de se consolider durablement dans la rotation, pas forcément en tant que titulaire mais d’abord en tant que col bleu capable d’aller au charbon sans flancher.

Une petite vidéo en passant ?

Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren et Josh Giddey.

Shai Gilgeous-Alexander est devenu l’une des références du jeu préféré de votre jeu préféré. Partout où il passe, ça envoie un carton et ça vous file le smile en début de journée après le café. Josh Giddey, un peu plus osé mais ses triple-doubles vont vous régaler… et puis bah, Chet Holmgren. Encore une énigme à l’heure actuelle, mais potentiellement un type qu’on voudrait pouvoir choisir tous les soirs.

Quels objectifs cette saison ?

Aller plus loin. En gros, se qualifier pour les Playoffs. Pour continuer à prendre de l’expérience, pour marquer aussi son territoire dans une conférence Ouest à l’orée de grands changements hiérarchiques (crépuscule de l’ère Warriors notamment). Si ça se casse la figure au premier tour ? On s’en cogne ! L’idée est d’aller le plus loin possible avant de commencer à faire des ajustements dans le groupe. Une bonne saison, c’est aussi l’assurance d’être une équipe de choix pour de nombreux joueurs avides de rejoindre un groupe capable d’aller loin. Et puis tout simplement car après une très belle gestion de leur capital jeunesse, le Thunder doit passer la seconde. Fini la Draft, direction le mois d’avril. Et en première classe si possible, après une saison régulière de haut standing.

Le pronostic du rédacteur

45 victoires – 37 défaites. On imagine bien une trajectoire à la Memphis pour ce jeune Thunder. Une saison régulière jouée d’arrache-pied, chaque match disputé à fond pour prendre la victoire. À la fin, un bilan plus qu’intéressant et une place privilégiée en Playoffs. Shai Gilgeous-Alexander en feu, Chet Holmgren qui prouve à la NBA que ça valait le coup de l’attendre un an. Groupe soudé, qui déroule un basket fluide et joli à voir. En Playoffs, ça croise les Warriors au premier tour… et ça se fait fracasser par toute l’expérience d’une bande qui a dominé la Ligue pendant 10 piges. C’est comme ça qu’on apprend, comme dirait l’autre.