C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… parfait pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une disasterclass cette saison, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est bien passé. Aujourd’hui ? Le Thunder d’Oklahoma City

Mais aussi : La saison 2023-24 du Thunder d’Oklahoma City… dans leur pire cauchemar

Shai Gilgeous-Alexander MVP, merci, au revoir

On l’avait pressenti très fort en 2023 et la planète toute entière avait pris la bourrasque lors de la Coupe du Monde : Shai Gilgeous-Alexander est l’un des meilleurs basketteurs au monde. Sa saison 2023-24 est exceptionnelle, plus encore que la précédente, et grâce à un bilan collectif qui ne cesse de croître (48-34) et surtout une ligne de stats exceptionnelle (33,4 points, 5,6 rebonds et 6,6 passes)… Shai Gilgeous-Alexander est élu MVP de la saison NBA 2023-24. Ascension fulgurante de celui en qui les Clippers n’ont pas cru en 2019, on rappelle qu’aujourd’hui leur meneur titulaire s’appelle Russell Westbrook, et distinction hautement méritée pour un joueur devenu… injouable. Douze lancers inscrits par match, l’impression qu’il lévite en permanence et la préparation parfaite pour les Jeux de Paris 2024, c’est ce qu’on appelle la saison parfaite pour SGA, et la garantie d’un level énorme pour le Thunder tant que le smoothie canadien sera dans les parages.

Chet Holmgren ROY, merci, à très vite

On attendait l’Alien des Spurs, qui a par ailleurs réalisé une campagne rookie très solide, mais la licorne du Thunder a fait encore plus fort que Wemby. Deux grands machins qui risquent d’être en concurrence toute leur carrière, mais en 2024 les premiers honneurs reviennent donc à l’Américain. 17,5 points, 10,5 rebonds et 2,7 contres, des stats un poil en dessous de celles du V des Spurs (19/10/3) mais 20 matchs de plus disputés et surtout 25 victoires de plus pour sa franchise, ça fait quand même la différence surtout quand on sait que Chet a été titularisé 78 fois et qu’il a donc été partie prenante de la très bonne saison du Thunder (4è à l’Ouest et demi-finales de conf). Chet Homlgren est par conséquent élu Rookie Of the Year après avoir raté sa “vraie” première saison, comme Blake Griffin quelques années avant lui. Chet Holmgren qui est d’ailleurs préselectionné dans une première liste avec Team USA avant de laisser sa place à Daniel Gafford pour les Jeux Olympiques, on y comprend rien mais Chet reviendra plus fort et c’est tout ce qui nous intéresse.

Demi-finales de conférence, une simple étape

Quatrièmes de la Conférence Ouest donc, avec un bilan de 48 victoires et 34 défaites. Seuls les Lakers, les Nuggets et les Suns ont fait mieux, et au premier tour des Playoffs c’est une merveilleuse série qui s’annonce face… aux Kings, celle-là il fallait quand même l’annoncer deux ans plus tôt. Sur le papier les Kings ont un excédent d’expérience à ce niveau mais en parlant de niveau celui de SGA est absolument phénoménal, et le Thunder négocie Sacto en six matchs pour rejoindre les Suns en demi-finales de Conf. Tremblement de terre, OKC prend les deux premiers matchs dans l’Arizona, grâce notamment à un incroyable game winner de Jalen Williams lors du Game 2. Les Suns réagissent en prenant le Game 3 mais lors du match suivant SGA claque une perf all-time à 48 points et le Thunder mène 3-1. Malheureusement Kevin Durant et Devin Booker voient rouge au Game 5 (87 points à eux deux) et rouge foncé lors d’un Game 6 irrespirable. Victoire des Suns en OT, 3-3, le Game 7 sera géré sans trop de souci par les Soleils (+24) mais l’essentiel est ailleurs : le Thunder est entré dans la cour des grands et peut ambitionner – avec un MVP dans ses rangs – le titre NBA dès 2025.